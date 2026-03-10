快訊

沒責任？逢甲大學校樹壓死碩士生不起訴 母飆淚控訴：已聲請再議

川普制裁俄羅斯破功！打伊朗掀空前石油危機 准印度重買俄油30天

近2個月首家調高外資 大摩1原因上調台積電目標價至2288元

聽新聞
0:00 / 0:00

萬金石馬拉松3/15登場 北海岸相關路段將交管

中央社／ 新北10日電

新北市警察局今天表示，「2026萬金石馬拉松」3月15日在萬里金山石門舉行，相關路段將於當天凌晨2時起開始交通管制，建議民眾提前出門或改道行駛。

新北市政府警察局發布新聞稿表示，萬金石馬拉松將於萬里區太平洋翡翠灣鳴槍起跑。為維護賽事順利進行及確保選手安全，活動當日將動員百餘名警力及義交人員執行交通管制及疏導勤務。

市警局表示，台2線萬里往石門方向車道，自美崙路口（萬里翡翠灣前）至石門加油站前海側路段，以及萬里區下社路、萬金橋、金山市區、民生路（公園路至萬金橋路段）、公園路、磺港路（往磺港方向車道）及磺清路全段，將封閉作為比賽賽道使用。

市警局表示，相關路段將於凌晨2時起開始交通管制，待完成賽道設施布設後實施車道調撥措施，並於上午6時起全面禁止車輛穿越賽道。預計上午10時30分起自石門區體育館折返點宣布賽道關門，並視選手通過情形逐段解除交通管制。

市警局表示，賽事期間，北海岸交通將受影響，建議民眾提前出門或改道行駛，避免行經萬里、金山及石門賽道路段及管制時段，並可收聽警廣掌握最新路況資訊，以免影響行程。

金山 石門 萬里 交通管制 萬金石馬拉松

延伸閱讀

南橫公路新武段12日封閉2小時 天災搶救演練

國3通霄北向出口匝道16日夜間施工封閉 請用路人提前改道

阿里山花季登場 嘉縣10天交管重點一次看

台南老翁開車闖廟會交管區 警強力壓制引熱議

相關新聞

火速公告「托吊救援指引」防亂開價 蔣萬安1句話曝執政核心

雙北及桃園日前多起拖吊業者亂開價爭議，北市交通局今公告托吊救援指引，需透明消費資訊，違者限期改善，未改善得處2萬以上、10萬以下罰鍰。市長蔣萬安今市政會議肯定局處這麼快訂出指引，並要求局處「寧可撈過界，不要三不管」。

地方盼市府改造石碇吊腳樓 侯友宜行動治理承諾協助

新北市長侯友宜行動治理座談會接近尾聲，侯友宜今率市府團隊前往石碇及坪林主持行動治理座談，有里長提案，石碇老街早年繁華，如今沒落，建議市府協助改善老街周遭風貌，並將當地吊腳樓特色建築也納入評估，或協助向中央爭取補助，翻新老街風貌。

公所司機開畫展 「文藝區長」為每幅畫撰詩篇傳美談

台南市六甲區公所司機林志強長期鍾情鳥禽觀察，非科班出身的他以大膽用色與獨特視角創作多幅鳥禽畫作；素有「文藝區長」之稱的六甲區長陳啟榮更為每幅畫作撰寫詩篇，讓外界更清楚了解作品意境。

影／北市石牌驚見神祕水流？ 里長嘆找不到源頭「沒人要管」

北市石牌地區一條水溝不明冒出水流，晴雨天都有水排出，相關單位遍尋不到原因。當地里長黃勝宗說，前年開始流水，水量多達好幾個游泳池，市府應盡辦法找出漏水源頭，各單位踢皮球，最後倒楣是里民和國家資源的浪費。市府研判，可能是地表的伏流水。

「不需華麗...專業是唯一」工務同仁創作Rap歡送 李四川感動曝心情

北市副市長李四川昨最後一天在北市府上班，市長蔣萬安幫李四川舉辦歡送會，工務局同仁幫李四川創作一首Rap，歌詞滿滿的祝福與感謝，李四川今天也在臉書貼文驚喜說「他們竟然為我作了一首Rap！好在沒有要我當場配舞。」

「妹妹困擾反覆不停」誇大廣告業者罰不怕 新北公布違規榜首是它

新北市衛生今公布去年轄內食品、化粧品、藥品及一般商品違規廣告，共開罰885件，罰款達6089萬餘元。違規廣告居冠的業者去年就遭開罰44次，其中，產品包括有宣稱改善女性泌尿道困擾的蔓越莓私密益菌膠囊等多項食品，累計遭衛生局裁罰的金額達240.8萬元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。