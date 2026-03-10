萬金石馬拉松3/15登場 北海岸相關路段將交管

新北市警察局今天表示，「2026萬金石馬拉松」3月15日在萬里、金山及石門舉行，相關路段將於當天凌晨2時起開始交通管制，建議民眾提前出門或改道行駛。

新北市政府警察局發布新聞稿表示，萬金石馬拉松將於萬里區太平洋翡翠灣鳴槍起跑。為維護賽事順利進行及確保選手安全，活動當日將動員百餘名警力及義交人員執行交通管制及疏導勤務。

市警局表示，台2線萬里往石門方向車道，自美崙路口（萬里翡翠灣前）至石門加油站前海側路段，以及萬里區下社路、萬金橋、金山市區、民生路（公園路至萬金橋路段）、公園路、磺港路（往磺港方向車道）及磺清路全段，將封閉作為比賽賽道使用。

市警局表示，相關路段將於凌晨2時起開始交通管制，待完成賽道設施布設後實施車道調撥措施，並於上午6時起全面禁止車輛穿越賽道。預計上午10時30分起自石門區體育館折返點宣布賽道關門，並視選手通過情形逐段解除交通管制。

市警局表示，賽事期間，北海岸交通將受影響，建議民眾提前出門或改道行駛，避免行經萬里、金山及石門賽道路段及管制時段，並可收聽警廣掌握最新路況資訊，以免影響行程。