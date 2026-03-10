火速公告「托吊救援指引」防亂開價 蔣萬安1句話曝執政核心

雙北及桃園日前多起拖吊業者亂開價爭議，北市交通局今公告托吊救援指引，需透明消費資訊，違者限期改善，未改善得處2萬以上、10萬以下罰鍰。市長蔣萬安今市政會議肯定局處這麼快訂出指引，並要求局處「寧可撈過界，不要三不管」。

蔣說，面對市民的痛點，一定要主動觀察、發現問題、主動出擊、提出解方。只要是傷害市民權益的事，市民關注的議題，就應該主動去討論，立刻行動，落實對市民朋友的照顧。

近日有女車主大年初二到烏來出遊，車拋錨找拖吊不到十公里被要價十萬元；桃園也有女騎士因機車後輪沒氣找拖吊2公里也被開價五萬多，市長蔣萬安上月24日市政會議指示交通局，會同法務局、消保官在最短時間內研議相關作業指引，要讓惡質商家無所遁逃。

對於短短半個月訂出作業指引，蔣萬安今天在市政會議中肯定交通局、法務局，在這麼短時間內完成道路救援指引訂定，這不只是行政規範的建立，更是市府打擊不肖業者、守護市民財產安全的具體行動，道路救援應該是雪中送炭，絕對不能是趁火打劫。

蔣說，請交通局儘速完成公告程序，並且定期追蹤執行成效，把安全和公正還給市民。他也特別勉勵各局處首長，這項道路救援指引不應該只是交通局的個案，而應該是台北隊共同的責任。請各局處都應該時時檢視各自轄管的領域，有沒有業界隱藏的黑箱？有沒有鑽法律漏洞的蟑螂而傷害到民眾的權益？

「以人為本、以市民為核心」，蔣萬安也再度裁示北市府的施政核心，不只是有魄力、有執行力的團隊，也是一個有溫度的團隊。