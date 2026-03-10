快訊

抓到人了！造謠中華隊經典賽承認打假球 無業男到案稱「輸太多才質疑」

香雞城回來了！週五西門町試營運 招牌手扒雞每日限量

杉林溪車禍！5姊弟去年同期也出遊 54歲么弟插管治療中

蔡英文逛台灣燈會獨角獸髮箍滑落逗趣成焦點 英系要角團聚選戰暖身

聯合報／ 記者魯永明／嘉義報導
蔡英文參觀台灣燈會，民進黨英系要角大集合全程陪同。記者魯永明／翻攝
蔡英文參觀台灣燈會，民進黨英系要角大集合全程陪同。記者魯永明／翻攝

2026台灣燈會進入尾聲，前總統蔡英文昨晚南下嘉義縣參觀燈會，白天先到嘉義市蘭潭後山健行運動。此行也是民進黨完成嘉縣市長提名後，蔡英文首次造訪嘉義，引發地方政壇高度關注。蔡英文參觀燈會，民進黨「英系要角大集合」全程陪同。

包括獲民進黨提名參選嘉縣長立委蔡易餘，嘉市長參選人、立委王美惠。英系掌門前立委陳明文與兒子、現任立委陳冠廷，父子同框；法務部前政務次長蔡碧仲、立委莊瑞雄南下參加，以及嘉縣長翁章梁、縣農會總幹事黃貞瑜等陪同。難得見到英系重量級人物全員到齊，陪蔡英文逛燈會、與民眾互動，展現派系團結，被解讀為年底縣市長選戰暖身。由於縣市長參選人蔡易餘、王美惠都是英系，蔡英文此行被認為為2人拉抬聲量氣勢政治意涵。

蔡英文逛燈會，受到民眾熱情歡迎，紛紛上前合影，人氣依舊不減。就在與民眾拍照的過程中，還出現一段意外的小插曲，成為網路討論焦點。當時有民眾遞上可愛「獨角獸髮箍」，蔡英文大方戴上與大家合照。沒想到在拍照倒數「3、2、1」瞬間，髮箍突然從頭上滑落，直接掉到下巴位置，蔡英文趕緊伸手接住，臉上露出有些驚訝又帶點俏皮的表情，畫面相當逗趣。

蔡英文事後把這段照片分享社群平台，幽默寫下「拍攝的人不救嗎？」瞬間引發網友熱烈回應。不少人留言笑稱「不要再裝可愛了」、「趕快出來再選總統」，還有人打趣表示「這麼晚還在外面玩，結果掉下來那一瞬間更可愛」。1張意外捕捉的逗趣畫面，讓燈會之行增添輕鬆氣氛，也讓蔡英文的人氣再度在網路掀起話題。

蔡英文參觀台灣燈會，民進黨英系要角大集合全程陪同。記者魯永明／翻攝
蔡英文參觀台灣燈會，民進黨英系要角大集合全程陪同。記者魯永明／翻攝

蔡英文參觀台灣燈會，民進黨英系要角大集合全程陪同。記者魯永明／翻攝
蔡英文參觀台灣燈會，民進黨英系要角大集合全程陪同。記者魯永明／翻攝

蔡英文逛燈會，與民眾拍照過程出現意外小插曲，有人遞上可愛「獨角獸髮箍」，蔡英文大方戴上與大家合照。沒想到在拍照倒數「3、2、1」瞬間，髮箍突然從頭上滑落，直接掉到下巴位置，蔡英文趕緊伸手接住，臉上露出有些驚訝又帶點俏皮的表情，畫面相當逗趣。記者魯永明／翻攝
蔡英文逛燈會，與民眾拍照過程出現意外小插曲，有人遞上可愛「獨角獸髮箍」，蔡英文大方戴上與大家合照。沒想到在拍照倒數「3、2、1」瞬間，髮箍突然從頭上滑落，直接掉到下巴位置，蔡英文趕緊伸手接住，臉上露出有些驚訝又帶點俏皮的表情，畫面相當逗趣。記者魯永明／翻攝

蔡英文昨天白天到嘉義市蘭潭後山健行運動，英系掌門前立委陳明文、法務部前政務次長蔡碧仲、嘉市長參選人立委王美惠等陪同。記者魯永明／翻攝
蔡英文昨天白天到嘉義市蘭潭後山健行運動，英系掌門前立委陳明文、法務部前政務次長蔡碧仲、嘉市長參選人立委王美惠等陪同。記者魯永明／翻攝

蔡英文參觀台灣燈會，民進黨英系要角大集合全程陪同。記者魯永明／翻攝
蔡英文參觀台灣燈會，民進黨英系要角大集合全程陪同。記者魯永明／翻攝

蔡碧仲 莊瑞雄 陳明文

延伸閱讀

台灣燈會周末人潮大爆發 人龍步行網友戲稱「白沙屯媽祖進香」

瑪利歐磚塊造型小提燈搶翻天台灣燈會限量掀熱議 觀光學者評論建言

影／前總統蔡英文夜遊台灣燈會 民眾爭相合影展現高人氣

蔡英文參訪台灣燈會前赴六腳鄉 灣內娘媽堂參拜人氣高

相關新聞

錢多、離家近!北水處徵才月薪57K 5年後年薪上看115萬

台北自來水事業處年度徵才活動開跑，將於3至5月間辦理新進職員工甄試，月薪上看57K，類科包括土木工程、機電工程、企業管理及資訊處理等職員合計正取16名，以及技術士合計正取10名；5年後年薪上看百萬，服務地點均於大台北地區。

影／北市石牌驚見神祕水流？ 里長嘆找不到源頭「沒人要管」

北市石牌地區一條水溝不明冒出水流，晴雨天都有水排出，相關單位遍尋不到原因。當地里長黃勝宗說，前年開始流水，水量多達好幾個游泳池，市府應盡辦法找出漏水源頭，各單位踢皮球，最後倒楣是里民和國家資源的浪費。市府研判，可能是地表的伏流水。

「不需華麗...專業是唯一」工務同仁創作Rap歡送 李四川感動曝心情

北市副市長李四川昨最後一天在北市府上班，市長蔣萬安幫李四川舉辦歡送會，工務局同仁幫李四川創作一首Rap，歌詞滿滿的祝福與感謝，李四川今天也在臉書貼文驚喜說「他們竟然為我作了一首Rap！好在沒有要我當場配舞。」

公所司機開畫展 「文藝區長」為每幅畫撰詩篇傳美談

台南市六甲區公所司機林志強長期鍾情鳥禽觀察，非科班出身的他以大膽用色與獨特視角創作多幅鳥禽畫作；素有「文藝區長」之稱的六甲區長陳啟榮更為每幅畫作撰寫詩篇，讓外界更清楚了解作品意境。

「妹妹困擾反覆不停」誇大廣告業者罰不怕 新北公布違規榜首是它

新北市衛生今公布去年轄內食品、化粧品、藥品及一般商品違規廣告，共開罰885件，罰款達6089萬餘元。違規廣告居冠的業者去年就遭開罰44次，其中，產品包括有宣稱改善女性泌尿道困擾的蔓越莓私密益菌膠囊等多項食品，累計遭衛生局裁罰的金額達240.8萬元。

石碇吊腳樓具特色卻缺身分 專家籲整體規畫保存老街風貌

新北石碇老街吊腳樓建築具特殊景觀，地方盼整體規畫保存風貌並帶動觀光。專家指，多數吊腳樓未納入文化資產或都市計畫保存機制，部分涉及河川用地與違章建築問題，政府難以直接投入修繕資源。新北城鄉局表示，吊腳樓涉及水利與安全議題，需跨局處評估，市府將先從環境景觀改善著手。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。