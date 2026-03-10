快訊

公所司機開畫展 「文藝區長」為每幅畫撰詩篇傳美談

聯合報／ 記者謝進盛／台南報導
六甲區長陳啟榮更為每幅畫作撰寫詩篇，讓外界更清楚了解作品意境。記者謝進盛／翻攝
台南市六甲區公所司機林志強長期鍾情鳥禽觀察，非科班出身的他以大膽用色與獨特視角創作多幅鳥禽畫作；素有「文藝區長」之稱的六甲區長陳啟榮更為每幅畫作撰寫詩篇，讓外界更清楚了解作品意境。

六甲區公所今起至5月底於2樓「松鶴藝文走廊」推出林志強「鳥語花香」二部曲，林志強前年曾展出20件畫作，深受各界喜愛，今年特別再度舉辦續展，再增添鳥禽15件，合計共35件，帶領大家再次走入鳥語花香藝術世界。

林志強以六甲區常見及台灣知名鳥禽為主題，創作出30多種精美畫作，包括水雉、帝雉、環頸雉、翠鳥、黃鸝、朱鸝、八色鳥、五色鳥、臺灣藍鵲、黑面琵鷺、藍腹鷴、貓頭鷹、魚鷹，以及黑翅鳶等珍貴鳥類。

特別的是，林志強本身是公所的司機，從未受過專業美術訓練，但憑藉對鳥禽細膩觀察與深厚情感，以大膽用色與獨特視角，展現鳥禽靈動神韻與自然風采。

本身是國立高雄師範大學教育學博士的陳啓榮，長期在地方推廣藝文，素有「文藝區長」美稱，這次亦為每幅畫作撰寫詩篇，讓觀眾在賞畫之餘，也能藉由詩作更深入了解鳥禽習性與自然之美，讓藝術與文學交織雙重感受。

陳啓榮表示，透過藝術傳遞自然之美與生命感動，讓更多人認識六甲豐富生態資源與人文風采，感受六甲獨特魅力。

六甲區長陳啟榮更為每幅畫作撰寫詩篇，讓外界更清楚了解作品意境。記者謝進盛／翻攝
林志強以六甲區常見及台灣知名鳥禽為主題，創作出30多種珍貴鳥類畫作。記者謝進盛／翻攝
台南市六甲區公所司機林志強（右）以大膽用色與獨特視角創作多幅鳥禽畫作；六甲區長陳啟榮（左）更為每幅畫作撰寫詩篇，讓外界更清楚了解作品意境。記者謝進盛／翻攝
林志強以六甲區常見及台灣知名鳥禽為主題，創作出30多種珍貴鳥類畫作。記者謝進盛／翻攝
黑面琵鷺 畫作

公所司機開畫展 「文藝區長」為每幅畫撰詩篇傳美談

