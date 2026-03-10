「不需華麗...專業是唯一」工務同仁創作Rap歡送 李四川感動曝心情

北市副市長李四川昨最後一天在北市府上班，市長蔣萬安幫李四川舉辦歡送會，工務局同仁幫李四川創作一首Rap，歌詞滿滿的祝福與感謝，李四川今天也在臉書貼文驚喜說「他們竟然為我作了一首Rap！好在沒有要我當場配舞。」

李四川說，三年多來，感謝市長蔣萬安的授權，更謝謝市府同仁的支持與幫忙。

這一支歡送李四川副市長的Rap，歌詞充滿同仁對李四川的感謝，歌詞提到李四川「從不穿西裝在辦公室裡發愁，總在工地現場與我們濕了領口」，「自稱Hammer Lee，那是工程人的執著」，並且提到李四川在北市府主責的重大建設，公館圓環效率、民權大橋等。

由於李四川將投入新北市長選舉，同仁也在歌詞也提到「他叫我們別聽那些政治風暴，把路鋪平水溝弄通，才是真正榮耀。」「他像把重鎚擊碎所有繁雜的慣例，實事求是，那是我們工務人的驕傲」，並唱出「敲響台北的底氣，不需要華麗，專業是你的唯一」，「他帶著工務魂，刻下這座城的記憶，不用揮手告別，因為建設就在這裡。」