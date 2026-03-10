「妹妹困擾反覆不停」誇大廣告業者罰不怕 新北公布違規榜首是它

新北市衛生今公布去年轄內食品、化粧品、藥品及一般商品違規廣告，共開罰885件，罰款達6089萬餘元。違規廣告居冠的業者去年就遭開罰44次，其中，產品包括有宣稱改善女性泌尿道困擾的蔓越莓私密益菌膠囊等多項食品，累計遭衛生局裁罰的金額達240.8萬元。

衛生局副局長馬景野表示，去年裁罰轄內違規產品廣告共計885件，其中，食品類594件（占67%）為最多，其次為化粧品類203件（23%），藥品及醫療器材類73件（8%），一般商品15件（2%）；違規廣告刊登媒體則以網路807件（91%）為主，顯示網路刊登門檻低、傳播速度快，加上社群平台與通訊軟體普及，間接推升網路違規廣告比例。

衛生局分析去年累計裁罰金額破百萬元的前5名廣告商，違規第一名為歐瑞生醫科技有限公司，累計開罰240.8萬元，其中又以「速效蔓越莓私密益菌膠囊」食品宣稱可改善女性反覆不停困擾，並暗示「泌尿道好順暢」、「干擾壞菌吸附」等特定功效。

另第2名為游姓個人賣家被裁罰198萬元，包括刊登「幾丁聚醣」食品，共罰鍰78萬，宣稱「有助於改善高血壓、高血脂、膽固醇、偏頭痛、肩頸僵硬、手麻腳麻、胃食道逆流、預防裝心臟支架」。第3名為仁壽藥業共裁罰178.4萬元，刊登「綠沸清」食品，宣稱「根治多年來中西醫診所都無法解決的咳嗽問題」。

此外，第4名為華軒國際企業及億斯特國際有限公司，各裁罰128萬元；華軒公司刊播「醣姥壓」食品，宣稱「吃到我們的醣姥壓，慢性處方箋現在慢慢吃慢慢減，有的已經沒在吃了」、「改善糖尿病、使胰島素分泌正常、穩定血糖」。

億斯特公司刊登「晶彩新視界膠囊」則宣稱「預防黃斑部狀況，白內障青光眼改善」、「抑制動脈硬化的風險，降血壓功效」，上述廣告均涉誇大或醫療功效宣稱，嚴重誤導消費者。

衛生局呼籲，凡食品及化粧品皆不具醫療效能，廠商常以「偽科學實驗」或以「醒目看板及背景提示」、「強調局部特寫畫面」及「使用者分享心得」等手法，強調短時間可改善疾病症狀或以誇張檢測數據來誘騙消費者，呼籲民眾購買前思考是否確實有需要及對健康是否有幫助，另閱讀產品包裝標示相關資訊及請教醫師、藥師或營養師等專業人員建議。