先天視障及隔代教養 呂坤諭逆境求生擺脫人生困境

家住新北市八里的呂坤諭，一出生就失明，且因父母離異，自小便由阿公阿嬤撫養長大，過去阿公每天載他到天母啟明學校上課，阿嬤照顧生活起居，因過度保護一度讓他失去生活自理能力。所幸歷經定向訓練及生活技能重建，38歲的他終於能自行煮飯、洗衣還能按摩謀生。即使面臨惡劣環境也不放棄人生的希望。

呂坤諭長期跟阿公阿嬤同住， 與他相差一歲的弟弟呂龍錡說，小時阿嬤到山上種竹筍，用扁擔將兩兄弟扛上山，阿嬤怕他們走失會用繩子將兩人繫住，因哥哥看不見，還會抓著泥巴拿來吃，阿公阿嬤甚麼事都幫忙，現在阿嬤走了，阿公年近90歲，自己也因有家庭，擔心哥哥以後沒人照顧，感謝社會局提供相關服務。

新北市社會局委由樂明身障服務中心在3年多前進場服務，引進定向訓練和日常技能等生活重建，呂坤諭現在能搭乘復康巴士到教會參加詩歌班吹奏直笛，也能持手杖到附近的福久宮幫長輩按摩，獲得報酬，還非常喜歡唱卡拉OK，這也是他最有成就感的時刻。

樂明中心社工表示，弟弟會採買一周生活用品和餐食，返回八里搭探哥哥及阿公，中心陸續引進生活自理老師、定向行動師及資訊溝通老師等，從日常生活技能如使用電鍋蒸煮、洗曬衣服、使用白手杖到手機語音操作等，逐步訓練呂坤諭能自理日常生活。

也因呂坤諭一出生便失明，日前社會局志工問他想像中的世界是什麼顏色？他說「白色的」，或許是對光的渴望，在定向訓練後，他學習從住家到早餐店往返路線及搭乘公車技巧，並建立八里市區心理地圖，甚至學習搭捷運。如今他也參加視障者Eye聚會，學習吹奏直笛和唱詩歌，生活漸漸有了光。

社會局長李美珍表示，新北市身障福利人口有18萬多人，其中，視障者有8215人。樂明身障服務中心等提供視覺障礙者生活重建，包含定向訓練、生活自理訓練、手機電腦語音訓練等，讓視障朋友能自立生活，減輕家屬的照顧壓力。