錢多、離家近!北水處徵才月薪57K 5年後年薪上看115萬

台北自來水事業處年度徵才活動開跑，將於3至5月間辦理新進職員工甄試，月薪上看57K，類科包括土木工程、機電工程、企業管理及資訊處理等職員合計正取16名，以及技術士合計正取10名；5年後年薪上看百萬，服務地點均於大台北地區。

北水處指出，按115年支薪標準，新進四級工程師月薪約5萬7千元，新進助理工程（管理）師月薪約4萬7千元（試用期6個月，期滿成績合格正式進用），新進技術士月薪約3萬3千元（試用期3個月，期滿成績合格正式僱用），表現優異者任職5年後月薪可分別達7萬5千元、6萬4千元及4萬4千元。

此外，每年還會發給績效獎金最高2.4個月、考核獎金1個月，以表現優異的四級工程師為例，第1年年薪約88萬元，5年後年薪上看115萬元。近2年職員平均錄取率約10.85％、技術士平均錄取率約41.66％，報名時間自3月20日起至3月29日止。

北水處指出，北水處為制度完善的公營事業機構，服務地點均於大台北地區，且照顧員工不遺餘力，提供定期員工健檢、多元休閒社團活動、訓練進修費用補助，以及設有職場保母、員工子女幼兒園（籌備中）等健全福利及友善職場措施，提供員工穩定職涯發展及優質的育才、留才工作環境，歡迎有志市民朋友踴躍報考，加入北水處。

北水處表示，為方便考生準備，有關甄試最新消息、各類科歷屆試題，已置於北水處官網「新進人員甄試專區」；如有相關問題，可於上班時間電洽北水處人事室（02）8733-6501或24小時客服專線（02）8733-5678。