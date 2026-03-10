快訊

經典賽／中華隊展望未來一級賽事下一站 明年12強賽拚奧運門票

桃園18歲女產死嬰後「埋屍公園」 友驚聞報警擴大搜尋中

油價飆到川普高層恐慌！紐時盤點美國對策 專家：僅1招真正速效

錢多、離家近!北水處徵才月薪57K 5年後年薪上看115萬

聯合報／ 記者楊正海／台北報導
台北自來水事業處。 圖／北水處提供
台北自來水事業處。 圖／北水處提供

台北自來水事業處年度徵才活動開跑，將於3至5月間辦理新進職員工甄試，月薪上看57K，類科包括土木工程、機電工程、企業管理及資訊處理等職員合計正取16名，以及技術士合計正取10名；5年後年薪上看百萬，服務地點均於大台北地區。

北水處指出，按115年支薪標準，新進四級工程師月薪約5萬7千元，新進助理工程（管理）師月薪約4萬7千元（試用期6個月，期滿成績合格正式進用），新進技術士月薪約3萬3千元（試用期3個月，期滿成績合格正式僱用），表現優異者任職5年後月薪可分別達7萬5千元、6萬4千元及4萬4千元。

此外，每年還會發給績效獎金最高2.4個月、考核獎金1個月，以表現優異的四級工程師為例，第1年年薪約88萬元，5年後年薪上看115萬元。近2年職員平均錄取率約10.85％、技術士平均錄取率約41.66％，報名時間自3月20日起至3月29日止。

北水處指出，北水處為制度完善的公營事業機構，服務地點均於大台北地區，且照顧員工不遺餘力，提供定期員工健檢、多元休閒社團活動、訓練進修費用補助，以及設有職場保母、員工子女幼兒園（籌備中）等健全福利及友善職場措施，提供員工穩定職涯發展及優質的育才、留才工作環境，歡迎有志市民朋友踴躍報考，加入北水處。

北水處表示，為方便考生準備，有關甄試最新消息、各類科歷屆試題，已置於北水處官網「新進人員甄試專區」；如有相關問題，可於上班時間電洽北水處人事室（02）8733-6501或24小時客服專線（02）8733-5678。

徵才活動 月薪 年薪

石碇吊腳樓具特色卻缺身分 專家籲整體規畫保存老街風貌

新北石碇老街吊腳樓建築具特殊景觀，地方盼整體規畫保存風貌並帶動觀光。專家指，多數吊腳樓未納入文化資產或都市計畫保存機制，部分涉及河川用地與違章建築問題，政府難以直接投入修繕資源。新北城鄉局表示，吊腳樓涉及水利與安全議題，需跨局處評估，市府將先從環境景觀改善著手。

打造藝術廊道 川端橋串連雙北文化小旅行

連接新北與北市的中正橋二○二四年改建啟用，中正橋側的歷史建築川端橋未被拆除，整修成銜接雙北的人行景觀橋及自行車連接道，今年六月可望完工。川端橋橋墩有九十一年歷史，承載當地人共同記憶，可連結楊三郎美術館、北市紀州庵，成為文化小旅行動線。

人車爭道 永和「藝術街」擬單側建人行道

新北永和博愛街是頗具特色藝術街，以市定古蹟楊三郎美術館為中心，全長約五百公尺，公所盼打造為富文藝氣息觀光廊帶，欲興建實體人行道，上月發出問卷調查，同意機車退出博愛街居少數。民眾認為當地是住宅區，希望保留停車空間。

社子島自救會反對全區徵 李四川：盼加速開發

社子島開發案有居民盼將部分區域剔除區段徵收，北市副市長李四川昨主持任內最後一次都委會，說明相關內容以利後續審議。自救會到場抗議，質疑開會是為李搭建選舉舞台。李四川直言，真為選舉就不必開會，現階段只希望加速開發完成。

噁照曝光！萬華滷肉飯名店遭爆餐點裡有菸頭 衛生局稽查揪4缺失

滷肉飯名店小王煮瓜遭民眾爆料，用餐到一半發現餐點裡面出現菸頭，氣得向衛生局提出檢舉。衛生局表示，已派員稽查發現有4項缺失，要求業者限期改善，否則最高可罰2億元。業者表示，已接獲相關客訴並加強員工管理，要求菸頭等垃圾丟棄於店外垃圾桶，不可帶入作業場所丟棄。

