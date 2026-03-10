快訊

石碇吊腳樓具特色卻缺身分 專家籲整體規畫保存老街風貌

聯合報／ 記者張策林媛玲／新北報導
吊腳樓是石碇老街具代表性的特殊建築景觀，當地腹地狹小，居民為增加生活空間，發展出將房屋懸空於河床上方，僅靠幾根石柱或木柱撐起的獨特結構，外觀上像房屋「吊」在溪畔，因而得名。本報資料照片
新北石碇老街吊腳樓建築具特殊景觀，地方盼整體規畫保存風貌並帶動觀光。專家指，多數吊腳樓未納入文化資產都市計畫保存機制，部分涉及河川用地與違章建築問題，政府難以直接投入修繕資源。新北城鄉局表示，吊腳樓涉及水利與安全議題，需跨局處評估，市府將先從環境景觀改善著手。

新北市長侯友宜今下午安排到石碇、坪林區主持行動治理座談，石碇區有里長提案反映，石碇老街早年相當繁華，如今漸沒落，建議吊腳樓應好好保存，希望透過石碇小鎮都市計畫變更修正，或向中央申請補助，翻新石碇老街風貌。

華梵大學智慧生活設計學系教授林正雄表示，石碇老街吊腳樓具有特殊的歷史與空間價值，建築型態多位於河川用地與道路上方，是都市計畫出現前就存在的聚落樣貌，在台灣都市發展中相當少見，具有保存與活化潛力。目前吊腳樓多未被列為古蹟、歷史建築或歷史聚落，也未納入都市計畫中的歷史風貌特定專用區，建築長期處於「有特色但沒有法定身分」處境。

林正雄指出，部分吊腳樓涉及違章建築問題，政府在缺乏法定依據下難以投入修繕或改善經費，也導致老街整體觀光基礎設施與環境品質難提升。他認為，若要保存石碇老街風貌，應透過都市計畫變更或文化資產制度建立合法身分，整體規畫老街景觀，例如整理天際線、電線與管線等環境元素，才能逐步提升觀光品質並帶動地方發展。

華梵大學智慧生活設計學系教授蕭百興主張，地方發展不能只著眼於修復吊腳樓，應從整體小鎮文化與空間脈絡出發。他表示，石碇最大特色其實是「水與聚落」交織的環境，當地位於烏塗溪與楓子林溪交會處，溪流切穿石頭山形成獨特地貌，加上過去是茶葉集散地與淡蘭古道文山東線重要節點，具備深厚自然與人文歷史。

蕭百興認為，地方創生應從整體空間願景出發，透過節慶活動與地方參與逐步帶動新的生活方式與產業，例如結合茶文化、溪流景觀與歷史路徑，打造具有特色的小鎮品牌。他也指出，吊腳樓雖涉及違章建築問題，政府難以直接補助修繕，仍可透過劃設歷史保存區等方式建立制度基礎，讓老街整體風貌與文化價值得以保存，再逐步推動環境改善與地方活化。

新北市城鄉局都市設計科長吳敏漳表示，石碇老街吊腳樓議題較為複雜，因部分建築位於河道或相關水域範圍，涉及結構安全與水利管理等問題，超出城鄉局業務範疇，要由水利、文化資產等相關單位共同評估。他指出，吊腳樓若涉及違章或河川用地問題，並非單純透過都市計畫變更即可解決，仍須先確認現況安全性與土地使用條件，才能討論後續處理方式。

吳敏漳說，城鄉局目前較可著力的部分，是從整體環境景觀改善與地方創生角度切入，未來將透過城鄉風貌等相關計畫，由專業顧問協助評估石碇老街周邊開放空間、道路或小型廣場等環境整理與改造可能性，結合綠化與公共空間改善，提升整體環境品質。地方創生多採由下而上方式，市府將依地方需求，協助評估適合的空間節點與改造項目，推動老街環境優化。

都市計畫 文化資產

