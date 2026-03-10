快訊

空襲伊朗以來首次！ 3架美軍B-52轟炸機飛抵英國

社子島自救會反對全區徵 李四川：盼加速開發

聯合報／ 記者洪子凱邱書昱／台北報導
社子島自救會偕同民間團體、學者專家在台北市政府前陳情抗議，表示超過1/4門牌反對區段徵收，社子島應解除禁建、原地改建，呼籲蔣萬安市長兌現選舉承諾。記者蘇健忠／攝影
社子島自救會偕同民間團體、學者專家在台北市政府前陳情抗議，表示超過1/4門牌反對區段徵收，社子島應解除禁建、原地改建，呼籲蔣萬安市長兌現選舉承諾。記者蘇健忠／攝影

社子島開發案有居民盼將部分區域剔除區段徵收，北市副市長李四川昨主持任內最後一次都委會，說明相關內容以利後續審議。自救會到場抗議，質疑開會是為李搭建選舉舞台。李四川直言，真為選舉就不必開會，現階段只希望加速開發完成。

社子島自救會昨天帶一一五六份居民反對區段徵收的簽名單，赴市府大樓前抗議，環境權保障基金會副執行長許博任表示，都委會安排這樣的會議，是要替李四川搭造選舉舞台。

政大地政系兼任教授徐世榮質疑，內政部土徵審議小組三○○次會議紀錄，社子島案區段徵收報核前，須向所有權人調查區徵意願，並且評估剔除或納入可能；自救會發言人李華萍說，「不是反對發展，是反對全部區段徵收，盼能留島留人。」

昨天都委會議，市府報吿說明社子島開發歷年辦理進度、配合中央決議修正等內容，土開總隊長范亁峯表示，原先區段徵收範圍內，有民眾陳情，經專業評估，新增剔除二十二筆土地，內政部前年十二月二十五日土徵審議小組會議同意北市府申請。

李四川表示，報告案是希望讓委員瞭解大概狀況，後續審查前能有初步共識，審查過程委員還是能提不同意見及修正。李也說，陳情者多達三千人，沒辦法一件件說明，社子島四十多年來都還未開發成功，希望兼顧各方要求，趕快開發完成。

北市府 徐世榮 社子島

社子島自救會反對全區徵 李四川：盼加速開發

