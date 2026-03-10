快訊

打造藝術廊道 川端橋串連雙北文化小旅行

聯合報／ 記者林麗玉王慧瑛／連線報導
川端橋橋墩有91年歷史，採雙柱式拱型設計，展現日治時期的土木構造特色，曾是台北四大名橋之一。圖／新北永和區公所提供
川端橋橋墩有91年歷史，採雙柱式拱型設計，展現日治時期的土木構造特色，曾是台北四大名橋之一。圖／新北永和區公所提供

連接新北與北市的中正橋二○二四年改建啟用，中正橋側的歷史建築川端橋未被拆除，整修成銜接雙北的人行景觀橋及自行車連接道，今年六月可望完工。川端橋橋墩有九十一年歷史，承載當地人共同記憶，可連結楊三郎美術館、北市紀州庵，成為文化小旅行動線。

「那會是一條串連時空的文化藝術廊道」，永和區長周慶珍說，川端橋開放後，民眾可從楊三郎美術館漫步到北市紀州庵文學森林，透過文化藝術廊道重塑市民與河流的新關係。新北高灘處將著手對當地環境做優化，營造更愜意氛圍。

北市工務局新工處表示，川端橋施工進度約百分之九十七，預計今年六月完工，開放通行日尚未定案。

川端橋所在里、中正區網溪里長夏萬浪在二○二三年透過市長蔣萬安「與里長有約」座談提案，希望設置「川端落霞觀景平台」，讓民眾可在新店溪沿岸賞鳥、垂釣、休憩，蔣萬安指示由水利局規畫，並編列經費打造落霞觀景平台，今年可完工。

北市議員洪婉臻提到，觀景平台完工後，將成為市民散步賞景、運動休閒好去處，也是新店溪改造計畫一環，回應市民對親水空間的期待。

蔣萬安 水利局 北市

