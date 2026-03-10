快訊

人車爭道 永和「藝術街」擬單側建人行道

聯合報／ 記者王慧瑛葉德正／新北報導
新北永和博愛街鄰近頂溪捷運站、中正橋，周邊有世界豆漿大王－永和豆漿創始店，楊三郎美術館是藝術街亮點。記者王慧瑛／攝影
新北永和博愛街鄰近頂溪捷運站、中正橋，周邊有世界豆漿大王－永和豆漿創始店，楊三郎美術館是藝術街亮點。記者王慧瑛／攝影

新北永和博愛街是頗具特色藝術街，以市定古蹟楊三郎美術館為中心，全長約五百公尺，公所盼打造為富文藝氣息觀光廊帶，欲興建實體人行道，上月發出問卷調查，同意機車退出博愛街居少數。民眾認為當地是住宅區，希望保留停車空間。

永和區長周慶珍表示，若是施作雙側人行道，勢必要讓路邊機車停放區退出博愛街，經問卷調查，希望保留機車停放區比率較高，公所擬興建單側實體人行道，兼顧行人與機車族需求。

另，當地不到五百公尺有十一個變電箱，雖有藝術化，仍占據街道空間，台電同意縮減為五個。周慶珍說，區公所本周四辦施工說明會，邀里長、里民出席，聽取地方意見，也說明施工構想。

永和博愛街鄰近頂溪捷運站，一九九八年立委林德福任永和市長時期，將博愛街打造為藝術街，結合楊三郎畫作與在地藝文特色串連成藝文特區，台北縣升格新北市後，挹注經費縮減，店家陸續撤出，藝術街褪色，當地有幾棟大樓、老公寓林立，住戶密度仍高。

「人本環境做完善，人氣自然回流。」周慶珍說，她幾度到藝術街勘查，有地方人士拋出機車退出藝術街構想，公所上月發出六百多份問卷做民意調查，有兩個選項，一個是「願意配合機車退出博愛街」，另一選項「希望保留機車停放區」，統計後，希望保留停車空間占多數，地方也反映要優化鋪面、綠美化。

藝術街橫跨光復里、復興里，復興里長葉斯修說，當地住戶多，機車要完全退出藝術街難度高，施工說明會上，居民可反映意見凝聚共識。

光復里前里長林炳文說，近年藝術街變住宅區，要機車撤出不可行，若能規畫單側人行道，另一側為機車停放區，是較可行做法。

「公所要充分說明再施工。」居民黃男說，當地機車格不夠，許多車被迫停上紅線或鑽進防火巷，一度傳出要機車全面退出，引發雜音與不安，對上年紀的長輩、要接送孩子的家長將造成困擾，期待藝術街風華再現，但不能犧牲居民生活便利性。

