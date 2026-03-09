噁照曝光！萬華滷肉飯名店遭爆餐點裡有菸頭 衛生局稽查揪6缺失

滷肉飯名店小王煮瓜遭民眾爆料，用餐到一半發現餐點裡面出現菸頭，氣得向衛生局提出檢舉。衛生局表示，已派員稽查發現有5項缺失，要求業者限期改善，否則最高可罰2億元。業者表示，已接獲相關客訴並加強員工管理，要求菸頭等垃圾丟棄於店外垃圾桶，不可帶入作業場所丟棄。

有民眾在「爆料公社」爆料指出，到華西街小王煮瓜用餐點了滷肉飯，吃到一半突然感到口中滿滿菸味，吐出來竟然是菸頭，讓他直呼「有夠衰」，並表示已向衛生局提出檢舉。該網友放上照片，只見疑似菸蒂異物被吐在桌上，甚至還有痕跡，也讓網友直呼「好想吐」。

衛生局表示，接獲檢舉後已派員前往稽查，針對人員衛生、食材處理及場所衛生等進行查核，查有未更新食品業者登錄資料、冷凍和冷藏設備溫度不符規定、未出示肉品來源文件及從業人員教育訓練文件等缺失事項，已責令業者12日前改善完成，期屆複查如仍不符規定，依違反「食安法」第8條及第44條處6萬到2億元罰鍰。

