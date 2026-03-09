快訊

汐止區婦女大學首辦咖啡課 學員學手沖、試飲杯五花八門

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
咖啡課在婦女大學飄香，學員一起學習新事物，增進生活新知。圖／觀天下有線電視提供
咖啡課在婦女大學飄香，學員一起學習新事物，增進生活新知。圖／觀天下有線電視提供

咖啡的人越來越多，要如何沖出一杯好咖啡，汐止區婦女大學春季班開課，今年度首次在福安市民活動中心開辦了咖啡課程，吸引好多婆婆媽媽報名學手沖咖啡，大部分都是第一次學，所以第一堂課學員們帶的試飲杯，可以說是五花八門，鋼杯、馬克杯通通出籠，經過一堂課的學習，學員們說收獲很多。

汐止區長林慶豐表示，今天是115年度婦女大學春季班開課，除了以往的瑜珈班以及舞蹈班之外，今年新增加了咖啡班，期盼透過新北市數位樂學網報名，鼓勵婦女朋友，一個星期兩堂課的時間，出來學習新事物，增進生活新知，放鬆一下，身心更健康。

因為，大部分都是第一次學，所以老師從頭開始教，從入門的咖啡器具，再到咖啡的水粉比，以及沖泡時間及注水量，接著示範手沖咖啡，然後讓大家試喝，而老師也在事前請學員要帶試飲杯，第一堂課大家帶的試飲杯，可以說是五花八門，有一般大杯、小杯，還有鋼杯、馬克杯通通出籠，學員說，第一次上課沒想這麼多，所以帶了大杯子來，經過一堂課的學習，至少有基本的認知。

學員說，因為有加入新北市數位樂學網，上面就有很多資訊，就發現有開咖啡班，是自己喜歡的課程，還有就是自己的家人很喜歡喝咖啡，也想多學一點咖啡知識，回去跟家人分享，也利用這機會跟同好一起學習。今天有帶試飲杯來上課，剛開始以為是要喝飽的，所以帶了比較大的杯子來，現在知道喝咖啡是要品嚐的，下次會帶比較小的品嚐杯來。

咖啡老師唐芯指出，今天是第一天在汐止婦女大學開課，總共33小時17堂課，讓學員對咖啡從不懂到懂，都會手把手的教到會，其中在第六單元會帶到大家都很希望能學習到的虹吸咖啡，值得一提的是，今天是開課的第一堂課，有請大家帶試飲杯，課堂上學員帶了不同大小的杯子來，互相學習分享。

擔任咖啡助教的新北市議員周雅玲提到，很開心咖啡課在婦女大學飄香，老師針對咖啡的基礎課程用心教導，當然，課程中有手沖咖啡讓學員試飲，第一堂課同學們真的是精銳盡出，咖啡杯大大小小都有、材質也不同，真的是琳琅滿目，有麥克杯、鋼杯等等，同學自己拿著喝咖啡，也發現有點怪怪的，過程中是很好玩的，也從中學習，讓同學知道，要喝到一杯好喝的咖啡，不在量，而在於質，手沖的口感，第一天也很開心就跟大家分享了阿里山鄒築園藝伎咖啡豆，同時在咖啡杯的部分，接下來的課程中，相信同學會帶來最適合的咖啡杯上課。

咖啡 汐止

