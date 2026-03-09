綠美化加環保創意 汐止區禮門里拼環境五星12連霸

快訊

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
禮門里齊心協力整理環境，爭取環境五星12連霸。圖／觀天下有線電視提供
新北市政府舉辦的里環境認證評比，今(9)日考核人員的下里行程前往了汐止區禮門里，除了傳統社區打掃的乾淨整潔，一行人也沿著綠色廊道看看綠美化的成果以及許多環保創意，為了這次環境評比，志工們連續一星期從早忙到晚，連道路都用高壓水柱清洗，希望能夠成功拿到環境五星12連霸。

一行人先是看看活動中心公廁整潔度，接著往綠色廊道走，除了有攀藤類的炮杖花正在開，周邊居民也配合環境綠美化，還有就是狗便袋再升級，一組兩個，上面是狗便袋，而下面則是清理的狗黃金，值得一提的是，裡面的塑膠袋大部分都是民眾拿來再利用。

今年挑戰環境五星12連霸的禮門里，志工們這幾個禮拜幾乎從早忙到晚，不但入口意象都清洗過一遍，就連道路都用高壓水注清洗過一輪，幾個人一組，有人推車有人洗，就是要確保環境乾乾淨淨，還有就是巷道綠美化，在步道有城市農園，至於巷弄間也植栽綠美化，種了一整排的海棠花，看過去好美，至於一旁廢棄房子也不放過，用麒麟花裝飾。

志工說，有一間房子已經被查封，沒人管理像廢墟一樣，就掛了麒麟花裝飾外觀，像歐式櫥窗一樣，讓巷弄看起來比較漂亮，為了這次的評比，里內的樹都有修剪、拔草，還有用高壓水柱洗路上的青苔，洗了好多天。

禮門里長李朝發表示，因為是新北市的示範里，所以里內的大小道路，都用高壓水柱清洗乾淨，今天和考核人員看里內的環境整潔，看看有沒有菸蒂，最重要是看防範登革熱有沒有落實，積水容器的水有沒有倒乾淨，為了評比，志工真的很辛苦，也希望能有好成績。

