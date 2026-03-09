淡江大學攜手六大國際企業簽署MOU 推動AI與永續人才培育

淡江大學與六大國際頂尖企業簽署合作備忘錄(MOU)，包含台灣微軟(Microsoft)、美商超微半導體台灣公司(AMD)、遠傳電信，還有資誠(PwC)、安永(EY)、安侯建業(KPMG)三大會計事務所，建立戰略結盟關係，進行深度產學合作。並在教育部部長鄭英耀的見證下進行簽約儀式。

教育部長鄭英耀於致詞中讚賞淡江在AI與永續上的表現，並感謝六大企業投入資源，協助校園縮短學用落差，與多位產業界領袖針對綠色成長戰略、智慧城市願景與AI時代的企業競爭力進行演講及座談。

這次論壇的核心亮點為產學合作簽約儀式，簽約內容聚焦於以AI技術賦能與永續發展為核心，致力打通產學間的資源隔閡。透過產學深度結盟，校方與企業將理論轉化為創新應用與實戰場域，並藉由雙軌育才機制精準對接市場需求，期許實現人才、企業與學校的三贏局面。

淡江大學校長葛煥昭致詞時表示，淡江自2017年起超前部署，以「AI+SDGs=∞」及「ESG+AI=∞」為校務發展願景，並全力推動將AI融入教學，期望精準培育企業所需的跨領域AI永續人才。期待「透過論壇，更多的跨域對話與策略思維成為具體的行動方案，不只是一種技術創新，更是社會價值的實踐」。

鄭英耀肯定淡江大學作為臺灣高等教育指標的卓越表現，不僅長年蟬聯企業最愛私立大學，更早已將AI、雲端與永續發展(SDGs)深度整合。他讚許該校是推動校園節能減碳的全國績優學校，同時也是「臺灣大專院校人工智慧學程聯盟」的重要成員。最後，部長以「AI不是用來取代人類，而是最強大的助手」勉勵在場學生，期許學生皆能善用科技，成為應用AI解決未來永續難題的領導人才。

隨後，由環境部彭啓明部長以「綠色成長新戰略」為題揭開論壇序幕。彭啓明深入剖析碳定價時代下的國家減碳藍圖，指出當前碳費制度已成功帶動產業轉型，吸引企業提出2,781項減碳計畫，預計將創造4,745萬噸的減碳成效，提升臺灣綠色經濟的產值。在談及循環經濟時，他特別以咖啡渣與建築廢棄物的資源化，以及歐盟等國外考察經驗為例，強調臺灣正加速接軌歐盟法規，落實綠色採購等政策。此外，部長也分享了他帶動環境部「AI化」的具體實戰成果：從精準查緝改裝車噪音、基隆河污染溯源到非法棄置物追蹤，皆展現科技治理的高效，並明確預言「綠領人才結合AI」將成為未來就業市場最需要的人才。

第二場演講由淡江金鷹校友、信邦電子王紹新董事長接力，主講「AI時代的企業競爭力：智慧馬拉松的序章」。王董事長點出AI如何重塑全球產業生態，從AI核心引擎、能源基礎建設到人形機器人的前瞻應用，處處皆是轉型商機。針對企業內部營運，接續由兩位信邦AI團隊主管進行實際運行的分享。演講尾聲，他語重心長地勉勵學生：儘管AI趨勢不可逆，但最終的決策權與價值判斷仍掌握在人手中；期許學生將AI視為進化的助推器，透過跨領域學習，從容應對智慧時代的職場挑戰。