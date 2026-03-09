北市獎勵兒童發展篩檢 送百元商品券

台北市衛生局今天提醒設籍北市兒童的父母，把握0到6歲是兒童發展與療育黃金期，即日起到4月底帶孩子到北市聯醫等20間醫療院所做兒童發展篩檢，守護孩子的成長，還可拿商品券。

衛生局今天召開例行記者會，健康管理科科長林雪蘭說，即日起到4月30日止，衛生局結合北市聯醫6個院區及12個院外門診部、萬芳醫院、關渡醫院，推出「兒童發展篩檢服務」獎勵活動，父母在此期間帶著孩子的兒童健康手冊、健保卡前往，進行生長評估、身體檢查及發展評估，可獲得價值新台幣100元商品券。

林雪蘭提醒家長，一定要依照期程，包含出生後6個月至10個月、10個月至1歲6個月、1歲6個月至2歲、2至3歲、3至5歲及5至7歲，帶孩子接受篩檢。

她說，若發現疑似發展遲緩，醫師將協助轉介至北市18家早期療育評估中心或醫院進行早期療育評估鑑定，規劃個別化早期療育服務、醫療介入及追蹤管理。

台北市立聯合醫院兒童醫學部主任方麗容強調，0至6歲是兒童發展與療育的黃金期，幼兒此時的大腦可塑性最高，神經連結形成迅速，對語言、認知、情緒與動作能力的學習特別敏感，及早發現發展遲緩，提供早期療育與家庭支持，可顯著提升發展表現，降低未來學習困難、行為問題及社會適應障礙等風險。

林雪蘭補充，政府從民國113年7月起補助未滿7歲兒童6次的兒童發展篩檢服務，截至今年1月底，北市已有5萬988人次接受篩檢，協助約3300名疑似發展遲緩兒童做進一步評估；北市共有97家醫療院所可提供服務，由受訓合格的兒科、家庭醫學科及幼兒專責醫師，就粗大動作、精細動作、語言認知及社會發展4面向篩檢。