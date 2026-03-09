淡水區公司田溪步道翻新啟動 打造友善步行環境

快訊

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
公司田溪步道改善工程啟動，期盼打造一條安全、舒適的步道。圖／紅樹林有線電視提供
公司田溪步道改善工程啟動，期盼打造一條安全、舒適的步道。圖／紅樹林有線電視提供

為了提升居民日常通行與休憩安全，新北市淡水區崁頂里長吳庭岳成功爭取「公司田溪步道改善工程」，目前已正式開工，工程將針對濱海路至新市一路之間，全長約672公尺的公司田溪步道進行全面翻新，完工後將大幅提升步道品質與安全性。

公司田溪步道長期以來是崁頂里居民重要的生活動線，許多里民每日散步、運動、接送小孩上下學時都會經過。然而，由於使用多年，部分路段鋪面破裂、凹凸不平，加上護欄老舊，甚至部分路段缺乏護欄，排水設施也有待改善，長期存在安全疑慮。

崁頂里長吳庭岳表示，為改善居民反映已久的問題，他在去年新北市長下鄉進行「行動治理」時正式提案，隨後多次與相關單位會勘、追蹤與協調，終於促成此次全面改善工程啟動。吳庭岳強調，「這次不是小修小補，而是一次到位的大改善，希望讓里民有一條真正安全、舒適的步道。」

這次改善工程內容包括全面更新步道鋪面、護欄與排水設施。步道將改為混凝土鋪面，提升平整度與防滑效果，護欄也將全面更新強化，提升行走安全，同時重新施作排水溝蓋與排水設施，改善長期排水不良問題。未來無論是長輩散步、家長推嬰兒車，或是行動不便者，都能更加安全、便利地使用這條步道。吳庭岳也特別感謝新北市政府水利局的支持與協助，讓工程順利推動。他表示，未來也將持續關注工程品質與施工進度，確保工程如期如質完成，為崁頂里打造更友善、安全的生活環境。

