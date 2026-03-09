快訊

金山中繼市場正式開幕

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導

照片取自新北市政府

新北市長侯友宜8日出席「金山中繼市場祈福湯圓分享開幕典禮」，與在地鄉親共同見證金山市場改建里程碑。侯友宜市長表示，身為菜市場長大的孩子，上任以來積極推動市場轉型，讓傳統市場保有人情味，兼具整潔、明亮及現代化機能，吸引年輕世代回流承接傳統產業

侯友宜市長指出，金山市場自民國67年起便承載在地庶民生活，因建物老舊，改建迫在眉睫，為確保改建期間攤商生計不受影響，市府投入總經費約8,100萬元興建中繼市場，其中爭取中央補助約2,450萬元。中繼市場選址考量交通便利及觀光人潮，規劃鄰近停車場能有效緩解假日停車需求，讓消費者買得舒心。

新北市政府近年全力推動市場轉型，目前已完成15座市場改造，並有10座市場新建與改建案積極進行中。市府團隊透過硬體設施升級、優化市場環境及衛生，致力打破傳統市場陰暗潮濕的刻板印象。

聚傳媒

傳統產業 市場 中繼市場

相關新聞

臺北玫瑰展集點抽iPad

今年春日花季盛典臺北玫瑰展在3/6~4/6登場，公園處特別推出「低碳漫遊集點趣」活動，鼓勵大家搭乘大眾運輸工具前往玫瑰園以及周邊商圈店家，就可以輕鬆集點，每人每天集滿5點就有一次抽獎機會，最後有機會將iPad及Dyson無線吸塵器帶回家。

天燈節後推永續行動 平溪十分健行淨山清逾890公斤垃圾

「2026新北市平溪天燈節」日前在百盞天燈齊飛的夜空畫面中圓滿落幕，新北市觀旅局為延續祈福文化並兼顧山林環境永續，昨攜手新北市山岳協會舉辦「平溪／十分健行淨山趣」活動，號召民眾登山健行、沿途清理天燈殘骸與垃圾，共清出超過890公斤廢棄物，以實際行動守護山林環境。

陳儀君接任新北議會國民黨團書記長 設政策智庫迎戰2026

新北市議會國民黨團今舉行書記長交接，由議員陳儀君接任黨團書記長一職。陳儀君表示，書記長的角色不僅是協調黨團運作，更肩負整合問政力量與選戰布局的重要責任，未來將持續凝聚黨團共識，讓國民黨團在議會監督與政策建議上發揮更大力量。黨團也成立政策智庫，將整合議員問政經驗、市政數據與地方需求，作為政策研擬與市政監督的重要後盾，同時也將與未來市長競選團隊進行對接，協助擘畫新北市下一階段的城市發展願景

中華隊擊敗南韓 新北民代兌現承諾今晚送400份雞排

2026世界棒球經典賽（WBC）中華隊擊敗南韓，引發全台狂歡。新北市民代今晚間7時將在服務處發送400份雞排，與民眾一起分享勝利喜悅。

批李四川展「藍白合」社子島成祭旗 自救會質疑會議正當性

台北市副市長李四川今天下午2時在北市府，主持任內最後一場都市計畫委員會，會中針對社子島地區細部計畫案報告。不過，社子島自救會在1時半，帶著1156份居民反對的簽名於北市府大門前抗議，他們開會的正當性，批評李四川是要向柯文哲展現「柯規蔣隨」作為藍白合的舞台。

社子島都委會今開會引陳抗 李四川：讓委員先行了解

台北市都市計畫委員會今下午將召開會議討論社子島相關議題，而社子島自救會上午到場抗議，質疑市府溝通不足。對此，台北市副市長李四川表示，今天會議主要是報告案，讓所有委員先行了解，待形成共識後再進一步處理。

