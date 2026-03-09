金山中繼市場正式開幕

照片取自新北市政府

新北市長侯友宜8日出席「金山中繼市場祈福湯圓分享開幕典禮」，與在地鄉親共同見證金山市場改建里程碑。侯友宜市長表示，身為菜市場長大的孩子，上任以來積極推動市場轉型，讓傳統市場保有人情味，兼具整潔、明亮及現代化機能，吸引年輕世代回流承接傳統產業。

侯友宜市長指出，金山市場自民國67年起便承載在地庶民生活，因建物老舊，改建迫在眉睫，為確保改建期間攤商生計不受影響，市府投入總經費約8,100萬元興建中繼市場，其中爭取中央補助約2,450萬元。中繼市場選址考量交通便利及觀光人潮，規劃鄰近停車場能有效緩解假日停車需求，讓消費者買得舒心。

新北市政府近年全力推動市場轉型，目前已完成15座市場改造，並有10座市場新建與改建案積極進行中。市府團隊透過硬體設施升級、優化市場環境及衛生，致力打破傳統市場陰暗潮濕的刻板印象。

聚傳媒