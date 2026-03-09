快訊

臺北玫瑰展集點抽iPad

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導

照片取自臺北市政府

今年春日花季盛典臺北玫瑰展在3/6~4/6登場，公園處特別推出「低碳漫遊集點趣」活動，鼓勵大家搭乘大眾運輸工具前往玫瑰園以及周邊商圈店家，就可以輕鬆集點，每人每天集滿5點就有一次抽獎機會，最後有機會將iPad及Dyson無線吸塵器帶回家。

北市府工務局表示，集點活動總共分為3個類別，包括「旅遊景點類」將臺北玫瑰園周邊知名地標景點涵蓋如林安泰古厝、典藏植物園及地球旅行遊戲場等，讓民眾除了玫瑰園之外，也能探訪這些景點，發現臺北的美；「大眾運輸類」則涵蓋捷運圓山站、周邊公車站及YouBike站點，鼓勵大家節能減碳共同低碳賞花；最後則是「商圈店家類」，包含台北市中山商圈發展協會、臺北市中山北路婚紗商圈發展協會及台北市晴光商圈雙城徒步街商業促進會皆共同響應，民眾只要前往這幾個商圈店家，就能輕鬆集點，集滿5點每人每天皆有一次抽獎機會，隔日若再集滿5點，又可以再獲得一次抽獎機會，參與越多中獎機會越高。

例假日的玫瑰幸福市集也有許多特色商品及活動提供大家更多的選擇，中山商圈邀請到After me 香氛研究所及特色手作店家，將在玫瑰園開授調香體驗課程、玫瑰花海檯燈設計課以及玫瑰紙花卡片手作課，每堂課限量早鳥報名前50名，可以額外獲得價值200元的玫瑰展限定拍貼免費券，更多資訊參考報名連結：網址；另外，中山北路婚紗商圈則推出全家福攝影券及形象照攝影券，民眾只要來到攤位上完成指定任務，就有機會在這個春日與親友留下精美的相片；晴光商圈的攤位上，則能夠買到商圈特色店家商品，如一木一石永生花藝、心心玫瑰園的玫瑰花釀等產品。

北市「花IN台北」玫瑰展 花博新生公園綻放

