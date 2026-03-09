快訊

尚凡國際、大研生醫公告：董事長張家銘辭世 林東慶接任大研董座

赴日看球賽…政院：卓揆私人行程皆為自費 維安隨行機票全包

經典賽／鄭宗哲、費仔名列前茅 中華隊打線成績單出爐！第一名不意外是他

聽新聞
0:00 / 0:00

天燈節後推永續行動 平溪十分健行淨山清逾890公斤垃圾

聯合報／ 記者張策／新北報導
新北市觀旅局昨攜手新北市山岳協會共同舉辦「平溪/十分健行淨山趣」活動，以實際行動守護山林環境。圖／新北市觀旅局提供
新北市觀旅局昨攜手新北市山岳協會共同舉辦「平溪/十分健行淨山趣」活動，以實際行動守護山林環境。圖／新北市觀旅局提供

「2026新北市平溪天燈節」日前在百盞天燈齊飛的夜空畫面中圓滿落幕，新北市觀旅局為延續祈福文化並兼顧山林環境永續，昨攜手新北市山岳協會舉辦「平溪／十分健行淨山趣」活動，號召民眾登山健行、沿途清理天燈殘骸與垃圾，共清出超過890公斤廢棄物，以實際行動守護山林環境。

觀旅局表示，此次活動以「健行淨山」為主軸，結合運動、環保與自然景觀體驗，邀請登山達人吳雲天、崔祖錫及新北市山岳協會多位山友擔任專業嚮導，帶領民眾深入平溪山林秘境，邊健行邊清理步道沿途垃圾與天燈殘骸，讓山徑恢復整潔面貌，同時透過導覽認識地方自然與人文環境。

活動規畫平溪與十分兩條路線，其中平溪路線涵蓋「孝子山步道」，可遠眺峭壁景觀；另有由舊台車道整修而成的「冬瓜坑山步道（東勢格越嶺步道）」，沿途可見早年礦業遺留的礦坑與建築，見證地方產業歷史。去年完成整修的「觀音巖步道」也納入路線，改善整體動線並優化螢火蟲棲地環境，串聯日治時期防空洞與警報鐘亭等歷史景點。

十分路線則前往「五分山（十分段）步道」及「十分至望古產業道路」，沿途林蔭茂密、環境清幽。參與民眾手持工具與垃圾袋沿途清理步道垃圾，並在專業嚮導解說下，了解平溪地形特色、動植物生態與地方故事，讓淨山行動兼具環境教育意義。

觀旅局長楊宗珉表示，感謝民眾共同響應平溪天燈節與淨山活動，未來市府將持續推動文化傳承與環境永續並進，透過生態保護與環境教育，讓平溪在保有祈福文化特色的同時，也成為兼具山林永續價值的重要觀光場域。

特別邀請知名登山達人吳雲天擔任嚮導，帶領民眾深入走訪平溪山林秘境，讓大家在親近自然、欣賞美景的同時，也以實際行動守護山林環境。圖／新北市觀旅局提供
特別邀請知名登山達人吳雲天擔任嚮導，帶領民眾深入走訪平溪山林秘境，讓大家在親近自然、欣賞美景的同時，也以實際行動守護山林環境。圖／新北市觀旅局提供

「平溪/十分健行淨山趣」透過沿途撿拾天燈殘骸及散落垃圾，維護步道整潔，讓山徑回歸最純粹的樣貌，落實觀光與永續平衡發展目標。圖／新北市觀旅局提供
「平溪/十分健行淨山趣」透過沿途撿拾天燈殘骸及散落垃圾，維護步道整潔，讓山徑回歸最純粹的樣貌，落實觀光與永續平衡發展目標。圖／新北市觀旅局提供

延伸閱讀

中市萬里長城等3步道整修7月完工 何欣純淨山拜票： 一起守護山林

平溪天燈節再點亮夜空 十分國小試放永續天燈

影／新北平溪3盞20呎大型福馬主燈飛上天 天燈節光雕秀炫目

春遊新北微笑山線登場 四大縱走路線結合螢火蟲與星空

相關新聞

天燈節後推永續行動 平溪十分健行淨山清逾890公斤垃圾

「2026新北市平溪天燈節」日前在百盞天燈齊飛的夜空畫面中圓滿落幕，新北市觀旅局為延續祈福文化並兼顧山林環境永續，昨攜手新北市山岳協會舉辦「平溪／十分健行淨山趣」活動，號召民眾登山健行、沿途清理天燈殘骸與垃圾，共清出超過890公斤廢棄物，以實際行動守護山林環境。

陳儀君接任新北議會國民黨團書記長 設政策智庫迎戰2026

新北市議會國民黨團今舉行書記長交接，由議員陳儀君接任黨團書記長一職。陳儀君表示，書記長的角色不僅是協調黨團運作，更肩負整合問政力量與選戰布局的重要責任，未來將持續凝聚黨團共識，讓國民黨團在議會監督與政策建議上發揮更大力量。黨團也成立政策智庫，將整合議員問政經驗、市政數據與地方需求，作為政策研擬與市政監督的重要後盾，同時也將與未來市長競選團隊進行對接，協助擘畫新北市下一階段的城市發展願景

批李四川展「藍白合」社子島成祭旗 自救會質疑會議正當性

台北市副市長李四川今天下午2時在北市府，主持任內最後一場都市計畫委員會，會中針對社子島地區細部計畫案報告。不過，社子島自救會在1時半，帶著1156份居民反對的簽名於北市府大門前抗議，他們開會的正當性，批評李四川是要向柯文哲展現「柯規蔣隨」作為藍白合的舞台。

社子島都委會今開會引陳抗 李四川：讓委員先行了解

台北市都市計畫委員會今下午將召開會議討論社子島相關議題，而社子島自救會上午到場抗議，質疑市府溝通不足。對此，台北市副市長李四川表示，今天會議主要是報告案，讓所有委員先行了解，待形成共識後再進一步處理。

新店溪兩岸連成一氣 川端橋串起雙北文化據點

連接新北與北市的中正橋2024年改建啟用，中正橋側的歷史建築川端橋未被拆除，整修成銜接雙北的人行景觀橋及自行車連接道，今年6月可望完工。永和區長周慶珍說，川端橋橋墩有91年歷史，承載當地人共同記憶，透過川端橋可望連結楊三郎美術館、台北市紀州庵，成為文化小旅行動線。

重振永和藝術街風華 公所欲建實體人行道、改造鋪面

新北永和博愛街是頗具特色藝術街，以市定古蹟楊三郎美術館為中心，全長約500公尺，公所盼打造為富有文藝氣息觀光廊帶，欲興建實體人行道改善人車爭道，上月對居民發問卷調查意見，同意機車退出博愛街居少數。民眾認為當地是住宅區，停車需求高，希望保留機車停車空間。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。