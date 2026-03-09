天燈節後推永續行動 平溪十分健行淨山清逾890公斤垃圾

「2026新北市平溪天燈節」日前在百盞天燈齊飛的夜空畫面中圓滿落幕，新北市觀旅局為延續祈福文化並兼顧山林環境永續，昨攜手新北市山岳協會舉辦「平溪／十分健行淨山趣」活動，號召民眾登山健行、沿途清理天燈殘骸與垃圾，共清出超過890公斤廢棄物，以實際行動守護山林環境。

觀旅局表示，此次活動以「健行淨山」為主軸，結合運動、環保與自然景觀體驗，邀請登山達人吳雲天、崔祖錫及新北市山岳協會多位山友擔任專業嚮導，帶領民眾深入平溪山林秘境，邊健行邊清理步道沿途垃圾與天燈殘骸，讓山徑恢復整潔面貌，同時透過導覽認識地方自然與人文環境。

活動規畫平溪與十分兩條路線，其中平溪路線涵蓋「孝子山步道」，可遠眺峭壁景觀；另有由舊台車道整修而成的「冬瓜坑山步道（東勢格越嶺步道）」，沿途可見早年礦業遺留的礦坑與建築，見證地方產業歷史。去年完成整修的「觀音巖步道」也納入路線，改善整體動線並優化螢火蟲棲地環境，串聯日治時期防空洞與警報鐘亭等歷史景點。

十分路線則前往「五分山（十分段）步道」及「十分至望古產業道路」，沿途林蔭茂密、環境清幽。參與民眾手持工具與垃圾袋沿途清理步道垃圾，並在專業嚮導解說下，了解平溪地形特色、動植物生態與地方故事，讓淨山行動兼具環境教育意義。

觀旅局長楊宗珉表示，感謝民眾共同響應平溪天燈節與淨山活動，未來市府將持續推動文化傳承與環境永續並進，透過生態保護與環境教育，讓平溪在保有祈福文化特色的同時，也成為兼具山林永續價值的重要觀光場域。

特別邀請知名登山達人吳雲天擔任嚮導，帶領民眾深入走訪平溪山林秘境，讓大家在親近自然、欣賞美景的同時，也以實際行動守護山林環境。圖／新北市觀旅局提供