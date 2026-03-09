陳儀君接任新北議會國民黨團書記長 設政策智庫迎戰2026

快訊

聯合報／ 記者葉德正／新北報導
新北市議會國民黨團書記長由議員陳儀君（右）出任。記者葉德正／攝影
新北市議會國民黨團書記長由議員陳儀君（右）出任。記者葉德正／攝影

新北市議會國民黨團今舉行書記長交接，由議員陳儀君接任黨團書記長一職。陳儀君表示，書記長的角色不僅是協調黨團運作，更肩負整合問政力量與選戰布局的重要責任，未來將持續凝聚黨團共識，讓國民黨團在議會監督與政策建議上發揮更大力量。黨團也成立政策智庫，將整合議員問政經驗、市政數據與地方需求，作為政策研擬與市政監督的重要後盾，同時也將與未來市長競選團隊進行對接，協助擘畫新北市下一階段的城市發展願景

本次黨團幹部副書記長為楊春妹、洪佳君及林國春擔任，財務長由陳家琪擔任，另新北市議員黃心華擔任智庫總召。

陳儀君指出，今年也是重要的選舉年，書記長肩上的責任格外重大。過去四年來，國民黨團在議會持續推動多項民生政策與市政監督，無論是基礎建設、社會福利或公共安全議題，都繳出亮眼的問政成績單，未來黨團將在既有基礎上持續深化政策討論，讓市民對新北市未來發展更加有感。

陳儀君說，面對2026地方選舉，更關鍵的是如何精準整合各選區力量、避免選票分散，持續維持國民黨在議會的整體實力。面對更激烈的選戰結構，如何協調團隊戰力、和黨籍議員們一起把議會顧好，才能讓黨籍議員在地方競選奔波時，能少一些後顧之憂。

陳儀君強調，新北市長侯友宜任期已進入最後階段，距離任期結束不到300天，國民黨團將持續監督市政，協助市府盤點各項重大建設與政策進度，確保重要市政計畫能夠順利加速完成，為新北市未來發展奠定更穩固的基礎，也期勉市府應該有計畫的把過去幾年努力的施政建設成果，向市民好好宣傳，讓民眾了然於心。

陳儀君說，而未來黨籍議員們和李四川一起勤跑地方時，侯友宜市長這幾年累積的優異市政成果，就是我們最好的底氣。我們也深信，在李四川的帶領下，將能發揮「母雞帶小雞」的整體效應，我們議員們也會是彼此的最強後盾，攜手爭取更多新北市民的支持，延續國民黨在新北市的治理成果。

