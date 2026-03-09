快訊

批李四川展「藍白合」社子島成祭旗 自救會質疑會議正當性

聯合報／ 記者邱書昱／台北報導
社子島自救會發言人李華萍（圖）表示，李四川副市長就任三年多以來，對於社子島居民要求修正柯文哲把社子島居民「輾過去」的離譜都市計畫草案，完整保留現有聚落的訴求，完全沒有作為、沒有溝通。記者蘇健忠／攝影
台北市副市長李四川今天下午2時在北市府，主持任內最後一場都市計畫委員會，會中針對社子島地區細部計畫案報告。不過，社子島自救會在1時半，帶著1156份居民反對的簽名於北市府大門前抗議，他們開會的正當性，批評李四川是要向柯文哲展現「柯規蔣隨」作為藍白合的舞台。

環境權保障基金會副執行長許博任表示，北市府今天的都審會議內容是社子島細部計畫「再提會討論案」的報告案，然而，從地方到中央的都市計畫委員會，沒有針對「再提會討論案」於會前另行舉辦報告案來說明的慣例。

他說，都審會安排這樣的會議，就是要替李四川搭造選舉的舞台，目的就是要公告蔣市府延續柯文哲任內的區段徵收方式剷平社子島。「在落跑前一天，史無前例以報告案形式，會議也無法審議或做成決議，單純公開聽取社子島進度，這是向新北市選舉、藍白合來輸誠。」

台權會秘書長余家宜家表示，北市強堆「生態社子島計畫」實際上就是採全區段徵收，這完全忽視在地生活紋理，將既有聚落全部剷平。而且內政部在2018年都委會明確要求北市府，要考量剔除建物密集地區，而不是全部一律區段徵收作法。

政治大學地政系兼任教授徐世榮質疑，根據內政部土地徵收審議小組300次會議記錄，社子島案區段徵收計畫書報核前，需要向土地所有權人對於參加區段徵收與否，以及意願調查疑義，也要綜合考量徵收的公益性與必要性，評估剔除或納入區段徵收相關土地可能。

他說，但是市府完全沒有做相關的徵詢或與當地討論等，就逕行召開會議。

社子島自救會發言人李華萍表示，今天自救會遞交1156份社子島土地所有權人與設籍居民，親自簽名反對區段徵收意見單給北市都委會，這反對的人戶數超過社子島門牌數的四分之一，顯示居民對於區段徵收開發的強烈反對。

她強調，社子島開發案，蔣萬安延續柯文哲任內政策，呼籲蔣萬安不要忘記四年前選舉時親自接受自救會陳情書，承諾走入鄰里、重啟溝通、用最大同理心保留聚落，「我們不是反對發展，而是反對全部區段徵收；留島留人。」

最後這1156份簽名意見，也轉交給都委會執行秘書，再交給北市府都委會。

社子島自救會偕同民間團體、學者專家在台北市政府前陳情抗議，表示超過1/4門牌反對區段徵收，社子島應解除禁建、原地改建，呼籲蔣萬安市長兌現選舉承諾。記者蘇健忠／攝影
社子島自救會偕同民間團體、學者專家在台北市政府前陳情抗議，表示超過1/4門牌反對區段徵收。記者蘇健忠／攝影
