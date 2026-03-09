影／社子島自救會拒參加都委會議 譴責李四川作秀

快訊

攝影中心／ 記者蘇健忠／台北報導
社子島自救會偕同民間團體、學者專家在台北市政府前陳情抗議，表示超過1/4門牌反對區段徵收，社子島應解除禁建、原地改建，呼籲蔣萬安市長兌現選舉承諾。記者蘇健忠／攝影
社子島自救會發言人李華萍表示，台北市副市長李四川刻意選在卸任參選新北市長的前一天主持北市都市計畫委員會，以無法做成決議的報告案形式，公開聽取完全不符社子島居民訴求的社子島案進度。

社子島自救會偕同民間團體、學者專家在台北市政府前陳情抗議，聲明拒絕配合李四川選舉秀，拒絕參與下午兩點都委會會議。並將遞交破千位社子島居民陳情意見單，要求北市府停止審議，重新擬定社子島新都市計畫草案。

社子島自救會發言人李華萍表示，李四川副市長就任三年多以來，對於社子島居民要求修正柯文哲把社子島居民「輾過去」的離譜都市計畫草案，完整保留現有聚落的訴求，完全沒有作為、沒有溝通。市府土開總隊甚至多次透過媒體放話「市府溝通大門未關閉」，指稱李四川曾透過里長邀請自救會溝通卻遭拒，李華萍強調此說法與事實不符，自救會從未接獲邀請。

李華萍表示自救會在不到一個月內收集到1156份反對意見，反對戶數已超過社子島門牌數的四分之一，人數也超過社子島選舉人數的十分之一。顯示在地居民對區段徵收開發案存在強烈反對聲音，呼籲委員正視真實民意，不要被台北市政府提出的不實數據誤導。社子島自救會高舉「我們要無條伴剔除」標語陳情，表示超過1/4門牌反對區段徵收，社子島應解除禁建、原地改建，隨後呼籲蔣萬安市長兌現選舉承諾。

社子島自救會發言人李華萍（圖）表示，李四川副市長就任三年多以來，對於社子島居民要求修正柯文哲把社子島居民「輾過去」的離譜都市計畫草案，完整保留現有聚落的訴求，完全沒有作為、沒有溝通。記者蘇健忠／攝影
社子島自救會偕同民間團體、學者專家在台北市政府前陳情抗議，高舉「停止強徵、留島留人」標語。記者蘇健忠／攝影
批李四川展「藍白合」社子島成祭旗 自救會質疑會議正當性

台北市副市長李四川今天下午2時在北市府，主持任內最後一場都市計畫委員會，會中針對社子島地區細部計畫案報告。不過，社子島自救會在1時半，帶著1156份居民反對的簽名於北市府大門前抗議，他們開會的正當性，批評李四川是要向柯文哲展現「柯規蔣隨」作為藍白合的舞台。

社子島都委會今開會引陳抗 李四川：讓委員先行了解

台北市都市計畫委員會今下午將召開會議討論社子島相關議題，而社子島自救會上午到場抗議，質疑市府溝通不足。對此，台北市副市長李四川表示，今天會議主要是報告案，讓所有委員先行了解，待形成共識後再進一步處理。

新店溪兩岸連成一氣 川端橋串起雙北文化據點

連接新北與北市的中正橋2024年改建啟用，中正橋側的歷史建築川端橋未被拆除，整修成銜接雙北的人行景觀橋及自行車連接道，今年6月可望完工。永和區長周慶珍說，川端橋橋墩有91年歷史，承載當地人共同記憶，透過川端橋可望連結楊三郎美術館、台北市紀州庵，成為文化小旅行動線。

重振永和藝術街風華 公所欲建實體人行道、改造鋪面

新北永和博愛街是頗具特色藝術街，以市定古蹟楊三郎美術館為中心，全長約500公尺，公所盼打造為富有文藝氣息觀光廊帶，欲興建實體人行道改善人車爭道，上月對居民發問卷調查意見，同意機車退出博愛街居少數。民眾認為當地是住宅區，停車需求高，希望保留機車停車空間。

社子島拆遷安置居民陳情 北市：不會一口價

社子島開發案今將在都委會討論，地方日前向市長蔣萬安陳情，盼放寬設籍的時間限制、提高拆遷補助。市府表示，開發案要以人的安置列最優先，將滾動檢討，會量身定做社子島在地需求安置計畫，拆遷補償不會是「死豬仔一口價」。

社子島開發案 李四川最後一次主持

為讓社子島開發最後一哩路審查順利，今天都委會列報告案，上半年將送區段徵收計畫書到內政部審查。

