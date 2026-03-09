影／社子島自救會拒參加都委會議 譴責李四川作秀

社子島自救會發言人李華萍表示，台北市副市長李四川刻意選在卸任參選新北市長的前一天主持北市都市計畫委員會，以無法做成決議的報告案形式，公開聽取完全不符社子島居民訴求的社子島案進度。

社子島自救會偕同民間團體、學者專家在台北市政府前陳情抗議，聲明拒絕配合李四川選舉秀，拒絕參與下午兩點都委會會議。並將遞交破千位社子島居民陳情意見單，要求北市府停止審議，重新擬定社子島新都市計畫草案。

社子島自救會發言人李華萍表示，李四川副市長就任三年多以來，對於社子島居民要求修正柯文哲把社子島居民「輾過去」的離譜都市計畫草案，完整保留現有聚落的訴求，完全沒有作為、沒有溝通。市府土開總隊甚至多次透過媒體放話「市府溝通大門未關閉」，指稱李四川曾透過里長邀請自救會溝通卻遭拒，李華萍強調此說法與事實不符，自救會從未接獲邀請。

李華萍表示自救會在不到一個月內收集到1156份反對意見，反對戶數已超過社子島門牌數的四分之一，人數也超過社子島選舉人數的十分之一。顯示在地居民對區段徵收開發案存在強烈反對聲音，呼籲委員正視真實民意，不要被台北市政府提出的不實數據誤導。社子島自救會高舉「我們要無條伴剔除」標語陳情，表示超過1/4門牌反對區段徵收，社子島應解除禁建、原地改建，隨後呼籲蔣萬安市長兌現選舉承諾。

