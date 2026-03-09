快訊

以伊戰爭衝擊 4月斷氣、發電改燒煤、漲氣價？經長說話了

CNN爆料！伊朗新任最高領袖目前受傷藏身「不想治國只想活下去」

Sony PS商店測試「動態定價」！他看特價遊戲 傻眼一登入PSN帳號就變貴

聽新聞
0:00 / 0:00

社子島都委會今開會引陳抗 李四川：讓委員先行了解

聯合報／ 記者張策／新北報導
台北市副市長李四川（左一）表示，社子島相關內容先讓都委會委員了解後再進一步處理。記者張策／攝影
台北市副市長李四川（左一）表示，社子島相關內容先讓都委會委員了解後再進一步處理。記者張策／攝影

台北市都市計畫委員會今下午將召開會議討論社子島相關議題，而社子島自救會上午到場抗議，質疑市府溝通不足。對此，台北市副市長李四川表示，今天會議主要是報告案，讓所有委員先行了解，待形成共識後再進一步處理。

社子島開發案長年受到關注，部分居民組成自救會反對，質疑開發方式與程序，多次發起抗議，今天清晨聚集到台北市長蔣萬安官舍樓下，高喊要蔣萬安下樓接陳情書，呼籲停開今日下午的都委會。

李四川說，因部分居民與自救會提出，希望將部分區域劃入發展區，因此先向都委會委員說明相關內容，讓委員了解情況，對於自救會抗議，可能是對今天會議內容有所誤解，市府今天主要是希望回應居民提出的問題。至於自救會提到沒有充分溝通的部分，李四川則強調，市府一直希望與居民見面溝通交流。

陳抗 社子島 自救會 李四川

延伸閱讀

李四川北市府最後一天上班 蔣萬安：有深厚的革命情感

社子島拆遷安置居民陳情 北市：不會一口價

社子島開發案 李四川最後一次主持

社子島案上半年送內政部審查 李四川明最後一次主持都委會

相關新聞

社子島都委會今開會引陳抗 李四川：讓委員先行了解

台北市都市計畫委員會今下午將召開會議討論社子島相關議題，而社子島自救會上午到場抗議，質疑市府溝通不足。對此，台北市副市長李四川表示，今天會議主要是報告案，讓所有委員先行了解，待形成共識後再進一步處理。

新店溪兩岸連成一氣 川端橋串起雙北文化據點

連接新北與北市的中正橋2024年改建啟用，中正橋側的歷史建築川端橋未被拆除，整修成銜接雙北的人行景觀橋及自行車連接道，今年6月可望完工。永和區長周慶珍說，川端橋橋墩有91年歷史，承載當地人共同記憶，透過川端橋可望連結楊三郎美術館、台北市紀州庵，成為文化小旅行動線。

重振永和藝術街風華 公所欲建實體人行道、改造鋪面

新北永和博愛街是頗具特色藝術街，以市定古蹟楊三郎美術館為中心，全長約500公尺，公所盼打造為富有文藝氣息觀光廊帶，欲興建實體人行道改善人車爭道，上月對居民發問卷調查意見，同意機車退出博愛街居少數。民眾認為當地是住宅區，停車需求高，希望保留機車停車空間。

社子島拆遷安置居民陳情 北市：不會一口價

社子島開發案今將在都委會討論，地方日前向市長蔣萬安陳情，盼放寬設籍的時間限制、提高拆遷補助。市府表示，開發案要以人的安置列最優先，將滾動檢討，會量身定做社子島在地需求安置計畫，拆遷補償不會是「死豬仔一口價」。

社子島開發案 李四川最後一次主持

為讓社子島開發最後一哩路審查順利，今天都委會列報告案，上半年將送區段徵收計畫書到內政部審查。

淡江大橋風切聲 民怨干擾生活 公路局：找出原因改善

淡江大橋將在今年五月通車，近日有新北淡水、八里居民反映，只要吹起東北風，橋體附近就會出現明顯低頻蜂鳴聲，影響日常生活。民代指，噪音干擾持續近半年，施工單位應儘速釐清噪音來源並提出改善措施，避免通車後問題持續存在。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。