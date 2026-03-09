社子島都委會今開會引陳抗 李四川：讓委員先行了解

台北市都市計畫委員會今下午將召開會議討論社子島相關議題，而社子島自救會上午到場抗議，質疑市府溝通不足。對此，台北市副市長李四川表示，今天會議主要是報告案，讓所有委員先行了解，待形成共識後再進一步處理。

社子島開發案長年受到關注，部分居民組成自救會反對，質疑開發方式與程序，多次發起抗議，今天清晨聚集到台北市長蔣萬安官舍樓下，高喊要蔣萬安下樓接陳情書，呼籲停開今日下午的都委會。

李四川說，因部分居民與自救會提出，希望將部分區域劃入發展區，因此先向都委會委員說明相關內容，讓委員了解情況，對於自救會抗議，可能是對今天會議內容有所誤解，市府今天主要是希望回應居民提出的問題。至於自救會提到沒有充分溝通的部分，李四川則強調，市府一直希望與居民見面溝通交流。