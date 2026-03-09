快訊

新店溪兩岸連成一氣 川端橋串起雙北文化據點

聯合報／ 記者林麗玉王慧瑛／連線報導
川端橋橋墩有91年歷史，承載當地人共同記憶，透過川端橋可望連結楊三郎美術館、台北市紀州庵，成為文化小旅行動線。圖／新北永和區公所提供
連接新北與北市的中正橋2024年改建啟用，中正橋側的歷史建築川端橋未被拆除，整修成銜接雙北的人行景觀橋及自行車連接道，今年6月可望完工。永和區長周慶珍說，川端橋橋墩有91年歷史，承載當地人共同記憶，透過川端橋可望連結楊三郎美術館、台北市紀州庵，成為文化小旅行動線。

「那會是一條串連時空的文化藝術廊道」，川端橋開放後，民眾可從楊三郎美術館漫步到北市紀州庵文學森林，透過文化藝術廊道重塑市民與河流的新關係。新北高灘處也將著手對當地環境做優化，營造更愜意的氛圍。

北市工務局新工處表示，目前川端橋施工進度約97%，預計今年6月完工。

何時可開放通行，新工處表示，因還需要配合雙北市等相關單位現場履勘、確認，開放時間仍未敲定。新工處表示，目前川端橋已完成橋體鋼梁整建及橋面板工程，目前施工重點是橋面兩側護欄、中正舊橋拆除及雙北高灘地復舊工程（含自行車牽引道銜接），若無天雨影響，預計6月完工。

川端橋所在里、中正區網溪里長夏萬浪曾在2023年透過市長蔣萬安的「與里長有約」座談提案，希望設置「川端落霞觀景平台」，讓民眾可透過新店溪沿岸賞鳥、垂釣、休憩等，蔣萬安指示由水利局等相關單位推進，並編列經費打造落霞觀景平台，預計今年完工。

協助爭取川端落霞景觀平台的北市議員洪婉臻提到，觀景平台完工後，將成為台北市民散步賞景、運動休閒、約會聊天的好去處，也將是新店溪改造計畫一環，逐步落實河岸環境改善，回應市民對親水空間的期待。中正河濱公園周邊既有設施景觀改善工程今年1月底決標，預計4月10日開工，拚12月初完工。

川端橋橋墩有91年歷史，承載當地人共同記憶，透過川端橋可望連結楊三郎美術館、台北市紀州庵，成為文化小旅行動線。圖／新北永和區公所提供
連接新北與北市的中正橋2024年改建啟用，中正橋側的歷史建築川端橋未被拆除，整修成銜接雙北的人行景觀橋及自行車連接道。記者王慧瑛／攝影
楊三郎美術館是台灣第一座私人美術館，位於新北永和區博愛街上，現由其後代經營。圖／新北永和區公所提供
川端橋橋墩有91年歷史，承載當地人共同記憶，透過川端橋可望連結楊三郎美術館、台北市紀州庵，成為文化小旅行動線。圖／新北永和區公所提供
紀州庵文學森林位於台北市中正區，是北市首座以文學為主題的藝文空間。圖／新北永和區公所提供
川端橋橋墩有91年歷史，承載當地人共同記憶，透過川端橋可望連結楊三郎美術館、台北市紀州庵，成為文化小旅行動線。圖／新北永和區公所提供
新店溪兩岸連成一氣 川端橋串起雙北文化據點

連接新北與北市的中正橋2024年改建啟用，中正橋側的歷史建築川端橋未被拆除，整修成銜接雙北的人行景觀橋及自行車連接道，今年6月可望完工。永和區長周慶珍說，川端橋橋墩有91年歷史，承載當地人共同記憶，透過川端橋可望連結楊三郎美術館、台北市紀州庵，成為文化小旅行動線。

