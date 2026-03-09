快訊

重振永和藝術街風華 公所欲建實體人行道、改造鋪面

聯合報／ 記者王慧瑛葉德正／新北報導
新北永和博愛街鄰近頂溪捷運站、中正橋，周邊有世界豆漿大王－永和豆漿創始店，楊三郎美術館是藝術街亮點。記者王慧瑛／攝影
新北永和博愛街是頗具特色藝術街，以市定古蹟楊三郎美術館為中心，全長約500公尺，公所盼打造為富有文藝氣息觀光廊帶，欲興建實體人行道改善人車爭道，上月對居民發問卷調查意見，同意機車退出博愛街居少數。民眾認為當地是住宅區，停車需求高，希望保留機車停車空間。

永和區長周慶珍說，為營造友善的徒步環境，興建實體人行道有必要性，若要施作雙側人行道，勢必要讓路邊機車停放區退出博愛街，經問卷調查，希望保留機車停放區比率較高，公所擬興建單側實體人行道，兼顧行人與機車族需求。

另，當地不到500公尺有11個變電箱，雖有將電箱藝術化，仍占據街道空間，台電同意縮減為5個。周慶珍說，區公所本周四將辦施工說明會，邀當地里長、里民出席，聽取地方意見，也說明施工構想。

永和博愛街鄰近頂溪捷運站、中正橋，周邊有世界豆漿大王－永和豆漿創始店，楊三郎美術館是藝術街亮點。1998年立委林德福任永和市長時期，將博愛街打造為藝術街，結合楊三郎畫作與在地藝文特色串連成永和藝文特區，台北縣升格新北市後，挹注經費縮減，周邊店家陸續撤出，藝術街逐漸褪色，當地有幾棟大樓、老公寓林立，住戶密度仍高。

周慶珍去年初調往永和服務，希望重新擦亮藝術街的光，想將博愛街活化成藝術街廓，搭配美術館定期藝文展覽，成為永和藝文觀光廊帶。

「人本環境做完善，人氣自然能回流。」周慶珍說，她幾度到藝術街勘查，與里長等人交流意見，有地方人士拋出機車退出藝術街構想，公所上月發出600多份問卷做民意調查，有兩個選項，一個是「願意配合機車退出博愛街」，另一選項「希望保留機車停放區」，統計後，希望保留停車空間占多數，地方也反映希望優化人行鋪面、增加綠美化。

藝術街橫跨光復里、復興里，復興里長葉斯修說，當地住戶多，機車要完全退出藝術街難度高，施工說明會上，居民可反映意見再來凝聚共識。

光復里前里長林炳文說，他在當地出生成長住近70年，藝術街全盛時期是1998年前後，近年不少店家撤出，藝術街變成住宅區，要機車撤出不可行，若能規畫單側人行道，另一側為機車停放區，是較可行做法。

「希望公所能充分說明再施工。」居民黃姓男子說，當地機車格不夠用，許多機車被迫停上紅線，或鑽進防火巷，地方一度傳出要機車全面退出藝術街，引發雜音與不安，對上了年紀的長輩、要接送孩子的家長將造成困擾，期待藝術街風華再現，但不能犧牲居民生活便利性。

世界豆漿大王－永和豆漿創始店鄰近永和藝術街，徒步能到達。記者王慧瑛／攝影
地方人士說，永和藝術街全盛時期是1998年前後，近年不少店家撤出，店家電捲門仍有彩繪元素。記者王慧瑛／攝影
楊三郎美術館坐落在新北永和博愛街，區公所盼打造為富有文藝氣息觀光廊帶，欲興建實體人行道改善人車爭道，機車是否要退出，引發討論。記者王慧瑛／攝影
新北永和博愛街鄰近頂溪捷運站、中正橋，周邊有世界豆漿大王－永和豆漿創始店，楊三郎美術館是藝術街亮點。記者王慧瑛／攝影
永和藝術街不到500公尺有11個變電箱，雖有將電箱藝術化，仍占據街道空間，台電同意縮減為5個。記者王慧瑛／攝影
永和藝術街不到500公尺有11個變電箱，雖有將電箱藝術化，仍占據街道空間，台電同意縮減為5個。記者王慧瑛／攝影
永和藝術街一帶停車需求高，機車格不夠用，許多機車被迫停上紅線，或鑽進防火巷。記者王慧瑛／攝影
新北永和博愛街鬧中取靜，是頗具特色的藝術街，區公所欲興建實體人行道改善人車爭道，機車是否要退出引發討論。記者王慧瑛／攝影
新北永和博愛街鬧中取靜，是頗具特色的藝術街，區公所欲興建實體人行道改善人車爭道，機車是否要退出引發討論。記者王慧瑛／攝影
楊三郎美術館坐落在新北永和博愛街，區公所盼打造為富有文藝氣息觀光廊帶，欲興建實體人行道改善人車爭道，機車是否要退出，引發討論。記者王慧瑛／攝影
新北永和博愛街鄰近頂溪捷運站、中正橋，周邊有世界豆漿大王－永和豆漿創始店，楊三郎美術館是藝術街亮點。記者王慧瑛／攝影
永和藝術街鄰近中正橋，通往台北市也相當便捷。記者王慧瑛／攝影
世界豆漿大王－永和豆漿創始店鄰近永和藝術街，徒步能到達。記者王慧瑛／攝影
