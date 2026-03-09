新北金山第一公有市場改建 拚後年回歸營業

新北市府改建金山第一公有零售市場，中繼市場昨啟用。市長侯友宜說，市場改建最困難環節是中繼市場的安排，要讓攤商在施工期仍可繼續做生意。舊市場會擇期拆除，拚二○二八年底讓攤商遷回舊址營業。

金山第一公有零售市場位在中山路一八八號，興建於一九七八年，使用近半世紀。市府在距市場約三百五十公尺仁愛路公有空地，斥資八千一百萬元興建中繼市場。立委廖先翔爭取中央補助二千萬元，餘額由市府編預算支應。

侯友宜昨主持中繼市場啟用，他說，自己是市場出身的子弟（侯父是豬肉攤商），重視傳統市場的改造跟改建，要求市場處設法讓市場兼具人情味、傳統味，同時更整潔、明亮、煥然一新。唯有打造現代化，又具傳統味道的嶄新市場，年輕人才會回故鄉接手傳統產業，一棒接一棒。

金山區第一公有零售市場自治會長蔡聖權代表攤商，肯定市府協助解決搬遷困難，政府與攤商合作，讓改建更順暢。有攤商認為攤位相對小，加上距老街較遠，期待早日回舊址做生意。