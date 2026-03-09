淡江大橋風切聲 民怨干擾生活 公路局：找出原因改善

淡江大橋將在今年五月通車，近日有新北淡水、八里居民反映，只要吹起東北風，橋體附近就會出現明顯低頻蜂鳴聲，影響日常生活。民代指，噪音干擾持續近半年，施工單位應儘速釐清噪音來源並提出改善措施，避免通車後問題持續存在。

議員鄭宇恩說，近期接獲居民陳情，反映淡江大橋周邊遇到特定風向，尤其是東北風時，就會出現持續性低頻噪音，待在室內仍可聽見嗡鳴聲，影響生活品質。她實地走訪挖子尾一帶發現，現場能聽到陣陣聲響，類似管樂吹奏或水壺煮沸時的汽笛聲，雖不像施工噪音那般尖銳，卻仍相當惱人，對居民日常作息造成干擾。

對此，公路局北區新建工程分局表示，近期接獲民眾反映淡江大橋在東北季風下出現低頻風切聲，有請設計單位到場勘查了解原因，初步研判是人行道扶手受東北季風影響產生風切聲，已要求設計單位進一步分析音源，並研擬改善對策。

二月二十五日已邀集設計及施工團隊開會，要求設計公司參考國外案例，依淡江大橋所在地風向與風速條件評估，預計三月底前確認噪音原因並提改善方案，將在通車前完成改善措施。