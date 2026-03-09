聽新聞
社子島開發案 李四川最後一次主持

聯合報／ 記者林麗玉／台北報導
北市副市長李四川。圖／聯合報系資料照片
北市副市長李四川。圖／聯合報系資料照片

為讓社子島開發最後一哩路審查順利，今天都委會列報告案，上半年將送區段徵收計畫書到內政部審查。

今天是副市長李四川最後一次主持北市都委會議，社子島自救會將會到場陳情，質疑市府不溝通。市府回應，市府溝通大門始終都沒有關。

北市都委會第八三八次會議排定社子島報告案，針對「社子島細部計畫案配合內政部土徵小組第三○○次會議決議修正再提會」做簡報，向都委會委員說明歷年辦理進度、都市計畫配合中央決議修正等內容，讓委員掌握相關進度，以利後續審議。

地政局土地開發總隊副總隊長范乾峯說，關於社子島開發進度，市府區段徵收計畫等相關法定作業程序，幾乎快要完成，僅剩細部計畫待都委會通過，今天簡報後，還需排一次大會審議，如順利就可以併區段徵收計畫報內部部審議，若內政部通過將可以開發。

社子島案今天在都委會不會有決議，社子島自救會成員已預告下午將赴市府抗議，發言人李華萍說，副市長李四川就任三年多，對社子島居民要求修正的都市計畫草案，缺乏實質作為、溝通，刻意在卸任前一天列都委會報告案。

范乾峯強調，北市府溝通大門始終都沒有關，李四川曾透過里長盼溝通，不過自救會不願意。

自救會 北市府 都市計畫

社子島拆遷安置居民陳情 北市：不會一口價

社子島開發案今將在都委會討論，地方日前向市長蔣萬安陳情，盼放寬設籍的時間限制、提高拆遷補助。市府表示，開發案要以人的安置列最優先，將滾動檢討，會量身定做社子島在地需求安置計畫，拆遷補償不會是「死豬仔一口價」。

淡江大橋風切聲 民怨干擾生活 公路局：找出原因改善

淡江大橋將在今年五月通車，近日有新北淡水、八里居民反映，只要吹起東北風，橋體附近就會出現明顯低頻蜂鳴聲，影響日常生活。民代指，噪音干擾持續近半年，施工單位應儘速釐清噪音來源並提出改善措施，避免通車後問題持續存在。

新北金山第一公有市場改建 拚後年回歸營業

新北市府改建金山第一公有零售市場，中繼市場昨啟用。市長侯友宜說，市場改建最困難環節是中繼市場的安排，要讓攤商在施工期仍可繼續做生意。舊市場會擇期拆除，拚二○二八年底讓攤商遷回舊址營業。

新北農業創生再升級 永續餐桌推北海物產、北海靠岸專書送入旅宿客房

新北市長侯友宜今天出席「永續餐桌・在地共好」北海物產發表會，見證市府與地域品牌「金山漫遊」攜手，將北海岸物產引入北海岸15家旅宿業，推動長期食材供應合作，今天並贈送合作業者《北海靠岸》專書，希望有助留宿旅客了解在地風土與產業故事，共創夜經濟。

