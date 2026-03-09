聽新聞
社子島開發案 李四川最後一次主持
為讓社子島開發最後一哩路審查順利，今天都委會列報告案，上半年將送區段徵收計畫書到內政部審查。
今天是副市長李四川最後一次主持北市都委會議，社子島自救會將會到場陳情，質疑市府不溝通。市府回應，市府溝通大門始終都沒有關。
北市都委會第八三八次會議排定社子島報告案，針對「社子島細部計畫案配合內政部土徵小組第三○○次會議決議修正再提會」做簡報，向都委會委員說明歷年辦理進度、都市計畫配合中央決議修正等內容，讓委員掌握相關進度，以利後續審議。
地政局土地開發總隊副總隊長范乾峯說，關於社子島開發進度，市府區段徵收計畫等相關法定作業程序，幾乎快要完成，僅剩細部計畫待都委會通過，今天簡報後，還需排一次大會審議，如順利就可以併區段徵收計畫報內部部審議，若內政部通過將可以開發。
社子島案今天在都委會不會有決議，社子島自救會成員已預告下午將赴市府抗議，發言人李華萍說，副市長李四川就任三年多，對社子島居民要求修正的都市計畫草案，缺乏實質作為、溝通，刻意在卸任前一天列都委會報告案。
范乾峯強調，北市府溝通大門始終都沒有關，李四川曾透過里長盼溝通，不過自救會不願意。
