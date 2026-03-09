社子島開發案 李四川最後一次主持

為讓社子島開發最後一哩路審查順利，周一都委會列報告案，上半年將送「區段徵收計畫書」給內政部。由於周一也是副市長李四川最後一次主持都委會議，社子島自救會也會到場抗議，質疑李躺平三年不溝通、落跑前夕亂開會，北市府回應，市府的溝通大門始終都沒有關。

2026-03-08 15:50