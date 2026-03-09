聽新聞
社子島拆遷安置居民陳情 北市：不會一口價

聯合報／ 記者林麗玉／台北報導
為讓社子島開發最後一哩路審查順利，今天列入都委會報告案，預計上半年將送區段徵收計畫書給內政部審查。圖／聯合報系資料照片
為讓社子島開發最後一哩路審查順利，今天列入都委會報告案，預計上半年將送區段徵收計畫書給內政部審查。圖／聯合報系資料照片

社子島開發案今將在都委會討論，地方日前向市長蔣萬安陳情，盼放寬設籍的時間限制、提高拆遷補助。市府表示，開發案要以人的安置列最優先，將滾動檢討，會量身定做社子島在地需求安置計畫，拆遷補償不會是「死豬仔一口價」。

社子島開發案訂有二○一八年六月二十六日前設籍限制，為當年內政部都委會通過的社子島都市計畫日期，北市府以此為安置計畫基準，在此之前設籍的社子島居民，才符合後續拆遷安置條件。

富洲里長陳惠民說，社子島禁建五十多年，居民過去因農業社會老人家還在不會分戶，盼市府放寬原住戶的設籍時間，只要居住面積夠，不應有二○一八年六月二十六日前的設籍限制，應配兩戶就配兩戶，分三戶就是三戶。

陳提到，富洲里合法建物有四、五百處，均有繳房屋稅，市府配購權規定過於嚴苛，配購不是免費或較便宜，希望蔣市長研議放寬，否則不少居民恐面臨無家可住窘況。

福安里長謝文加也反映，社子島不少居民有中低收入社福身分，一千多戶「有屋無地」，公共拆遷補償辦法徵收無法配得一間房，原住戶就只能被迫住到外面；社子島很多年輕人月薪三、四萬元，要養父母、下一代，如何背上千萬貸款？謝說，他贊成開發，但弱勢一定要照顧，希望提高拆遷補償。

地政局長王瑞雲表示，所有開發最重要是人的安置，一定優先照顧長期住社子島住戶，地方盼提高拆遷補償，因區段徵收有全市一致性，但絕對不會是「死豬仔價一口價」，會符合每年營建物價調整；弱勢安置也有分級補貼，包括低收戶免租金至少二十四年，六十五歲以上優惠到終老，這是全國最優條件。

