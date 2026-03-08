新北農業創生再升級 永續餐桌推北海物產、北海靠岸專書送入旅宿客房

新北市長侯友宜今天出席「永續餐桌・在地共好」北海物產發表會，見證市府與地域品牌「金山漫遊」攜手，將北海岸物產引入北海岸15家旅宿業，推動長期食材供應合作，今天並贈送合作業者《北海靠岸》專書，希望有助留宿旅客了解在地風土與產業故事，共創夜經濟。

「永續餐桌・在地共好」北海物產發表會今天在新北北海溫泉洲際酒店登場，安排金山漫遊執行長賴家華、北海洲際酒店副總經理羅世璿、台灣地方創生基金會董事長陳美伶和侯友宜先後致詞，共同為新北農業創生豎立新的里程碑。

侯友宜表示，新北市積極吸引年輕人返鄉在地就業，全國首創以「農業」為基礎推動地方創生，整合農業、教育、觀光、在地產業與行銷通路資源，輔導特色產業鏈成立地域品牌與農創所，打造銷售通路並提升人才培育，成為青年返鄉就業後盾。此次與旅宿業者啟動在地食材常態性採購，象徵北海岸農業創生邁入「旅宿供應鏈在地化」的新里程碑。

侯友宜指出，「金山漫遊」深耕北海岸，已發展為成熟的在地農業觀光平台。前年與日本JTB合作「日本修學旅行來新北」計畫，提升北海岸國際曝光度。去年活化大鵬足湯公園設立「北海共販所」，打造在地農特產展售及職人體驗據點。今年擴大合作至旅宿端，將地瓜、茭白筍、小卷等在地物產導入旅宿餐飲，減少食物碳足跡。

金山漫遊集結北海岸的人文風情及故事，出版新書《北海靠岸》，希望能引領遊客走進巷弄、田間與海畔，透過故事理解地方，同時邀請民眾走訪金山，享受溫泉、品味在地佳餚並參與農遊體驗，支持地方產業。

侯友宜今天也見證捐書儀式，要將北海靠岸送進15家旅宿業的客房，希望帶動北海岸旅客留宿過夜，深入了解在地風土與產業故事，共創夜經濟。

農業局表示，市府今年與金山漫遊串聯北海岸旅宿業者，為產地端提供穩定通路，讓農漁民安心投入開發具地方特色與高品質的農特產，也讓旅客在餐桌上品嚐北海岸風土滋味。

農業局指出，過去透過生產、生活、生態三面向，輔導地方團隊推動農業創生，這次與金山漫遊合作整合旅宿、產地與地方文化，規畫深度旅遊路徑，相信有助提升在地品牌知名度，同時導流至產業鏈夥伴，相關資訊可至金山漫遊官方網站（https://www.jinshan-exploring.com.tw/）查詢。

新北市長侯友宜今出席「永續餐桌・在地共好」北海物產發表會，見證將北海岸物產引入北海岸15家旅宿業，並捐贈《北海靠岸》專書，希望有助留宿旅客了解在地風土與產業故事，共創夜經濟。記者邱瑞杰／攝影

