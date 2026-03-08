快訊

最高領袖哈米尼被擊殺後 伊朗專家會議成員曝「接班人差不多選定了」

經典賽／本來不知隊友在哭什麼 林昱珉知道原因恍然大悟

經典賽／眼淚不自覺掉下來 陳傑憲感謝南韓強大對手激盪精彩球賽

聽新聞
0:00 / 0:00

新北金山中繼市場啟用 近半世紀公有零售市場將拆除改建2028年底完工

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北報導
新北市政府發包改建金山第一公有零售市場，並在今天舉辦中繼市場啟用儀式。市長侯友宜說，希望在2028年底能讓攤商遷回舊址營業。記者邱瑞杰／攝影
新北市政府發包改建金山第一公有零售市場，並在今天舉辦中繼市場啟用儀式。市長侯友宜說，希望在2028年底能讓攤商遷回舊址營業。記者邱瑞杰／攝影

新北市政府發包改建金山第一公有零售市場，中繼市場今天啟用。市長侯友宜說，市場改建最困難的事，就是中繼市場的安排，因為要讓攤商在施工期間，仍能繼續做生意賺錢。舊市場會擇期拆除，希望2028年底能讓攤商遷回舊址營業。

金山第一公有零售市場位在中山路188號，興建於1978年，已使用近半世紀。市府決定發包重建，並在距離市場約350公尺仁愛路公有空地，斥資8100萬元興建中繼市場。立委廖先翔協助爭取中央補助2000萬元，餘額由市府編列預算支應。。

侯友宜今天到金山區主持中繼市場啟用典禮，進場前先與攤商代表及地方人士向土地公上香，祝禱生意興隆，接著走訪市場攤位，致贈新年紅包給攤商和採購民眾，祝福平安快樂。

侯友宜說，他是「市場出來（侯父是豬肉攤商）」，非常重視傳統市場的改造跟改建，要求市場處設法讓市場，變成兼具人情味、傳統味，同時更整潔、明亮、煥然一新。只有提供現代化，又具傳統味道的嶄新市場，年輕人才會回到故鄉接手傳統產業。才能一棒接一棒。

侯友宜表示，中繼市場今天落成啟用，原本舊市場拆除也要在今天動工，但因為今天是假日，考量施工機具的「腳路」受限，同時避免影響附近商家的生意，因此會另擇期拆除並重建，全新公有零售市場預計2028年底完工。

金山區第一公有零售市場自治會長蔡聖權代表攤商，肯定市府傾聽攤商心聲，協助解決搬遷困難，期盼政府與攤商合作努力，期待迎接日後金山市場更繁榮的新篇章。

中繼市場周邊是密集住宅區，又有停車場，侯友宜認為地點選得不錯，今天舉辦啟用儀式時，市場內也有不少採買的民眾。有攤商認為攤位相對小，加上距離老街較遠，少了觀光客源，期待早日回到舊址做生意。

經濟發展局長盛筱蓉表示，市府2019年啟動市場改造與改建計畫，累計投入近70億元，完成15座市場改造工程，同步啟動10座市場新建與改建作業，預計2030年完成30座市場的改建與改造，讓新北市場成為城市品牌、文化傳承及都市再生的重要空間。

新北市有多處市場工程同步施工中，市場處長李長奎說，三重光明、板橋後埔及新莊第一公有零售市場改造工程，都將在今年完工。新莊興化、汐止中正市場改建也力拚今年底完工，透過空間優化與機能升級雙軌並行，全面提升購物環境與服務品質，為市場注入新動能與嶄新活力。

市場處表示，為進一步活絡金山中繼市場買氣，今起至3月14日推出開幕限定優惠活動，分梯次在中繼市場發送總額10萬元的「買菜金」。其中今天送500份，10日和12日各送100份、14日送300份，當天上午8時起發送，送完為止，相關資訊可上「來新北逛菜市」臉書粉絲專頁（https://www.facebook.com/ntpcemarket/）查詢。

新北市政府發包改建金山第一公有零售市場，並在今天舉辦中繼市場啟用儀式。市長侯友宜走訪攤位時，應邀在攤商的看板簽名。記者邱瑞杰／攝影
新北市政府發包改建金山第一公有零售市場，並在今天舉辦中繼市場啟用儀式。市長侯友宜走訪攤位時，應邀在攤商的看板簽名。記者邱瑞杰／攝影

新北市政府發包改建金山第一公有零售市場，並在今天舉辦中繼市場啟用儀式。市長侯友宜（左）分送新年紅包，祝福攤商生意興隆。記者邱瑞杰／攝影
新北市政府發包改建金山第一公有零售市場，並在今天舉辦中繼市場啟用儀式。市長侯友宜（左）分送新年紅包，祝福攤商生意興隆。記者邱瑞杰／攝影

新北市政府發包改建金山第一公有零售市場，並在今天舉辦中繼市場啟用儀式。市長侯友宜說，希望在2028年底能讓攤商遷回舊址營業。記者邱瑞杰／攝影
新北市政府發包改建金山第一公有零售市場，並在今天舉辦中繼市場啟用儀式。市長侯友宜說，希望在2028年底能讓攤商遷回舊址營業。記者邱瑞杰／攝影

新北市政府發包改建金山第一公有零售市場，並在今天舉辦中繼市場啟用儀式。市長侯友宜說，希望在2028年底能讓攤商遷回舊址營業。記者邱瑞杰／攝影
新北市政府發包改建金山第一公有零售市場，並在今天舉辦中繼市場啟用儀式。市長侯友宜說，希望在2028年底能讓攤商遷回舊址營業。記者邱瑞杰／攝影

傳統產業 廖先翔 攤商 中繼市場 新北

延伸閱讀

「邊拆邊建」 汐止秀峰高中首波校舍整建完工 39班學生進駐新教室

金山中繼市場今開幕 侯友宜：推動市場現代化 串聯在地人情與庶民經濟

賴總統板橋參香還願 喊中央地方合作拚建設 籲挺蘇巧慧

基隆仁愛市場2樓更換空調 暫停業2個月

相關新聞

社子島案上半年送內政部審查 李四川明最後一次主持都委會

為讓社子島開發最後一哩路審查順利，周一都委會列報告案，上半年將送「區段徵收計畫書」給內政部。由於周一也是副市長李四川最後一次主持都委會議，社子島自救會也會到場抗議，質疑李躺平三年不溝通、落跑前夕亂開會，北市府回應，市府的溝通大門始終都沒有關。

談兒子受童軍歷練 蔣萬安：他長大很多

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】 「很高興我家大寶（得立）參加童軍高考後，變得更獨立、有韌性！」台北市長蔣萬安8日出席台北市童軍會115年童軍節大會活動時談到大兒子的童軍體驗笑說，準備、服務與榮譽是童

金山中繼市場今開幕 侯友宜：推動市場現代化 串聯在地人情與庶民經濟

金山中繼市場8日正式亮相並舉行開幕典禮，市長侯友宜出席致詞時表示，感謝金山市場自治會、全體攤商，以及地方立委、議員與各界的協力支持，讓市場蛻變為明亮、整潔、舒適的全新空間；同時也向陪伴地方多年的金山舊市場致上敬意，為其功成身退畫下圓滿句點。

社子島開發里長盼提高拆遷補償 北市允絕不會「死豬仔價」

社子島開發案地方里長日前向市長蔣萬安陳情，盼放寬居民「1070626」的設籍限制、並提高弱勢補助，市府表示，所有開發案最重要是人的安置，一定最重要、最優先、將滾動檢討安置計畫，會為社子島量身定做符合在地需求的安置計畫。

外送員工會：北市進修有補助 青年局宣傳不夠

台北市政府與外送平台合作補助外送青年職涯進修，卻無人完訓。台北市網路平台外送員職業工會認為宣傳不夠，且專職外送的青年不到一成。有外送員認為，兼職就為了多賺點錢，花時間上課反而浪費賺錢的時間。

北市鼓勵外送員進修給補助 去年掛零

北市青年局推出「青年職涯進修補助計畫」，獲外送平台foodpanda響應加碼，外送員完訓最多可獲約兩萬元補助，但去年績效掛蛋挨批政策空轉。青年局說，前年推出後已有一百五十人受惠，去年外送員部分五十八人申請，因資格不符或沒完成進修才未獲補助。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。