新北金山中繼市場啟用 近半世紀公有零售市場將拆除改建2028年底完工

新北市政府發包改建金山第一公有零售市場，中繼市場今天啟用。市長侯友宜說，市場改建最困難的事，就是中繼市場的安排，因為要讓攤商在施工期間，仍能繼續做生意賺錢。舊市場會擇期拆除，希望2028年底能讓攤商遷回舊址營業。

金山第一公有零售市場位在中山路188號，興建於1978年，已使用近半世紀。市府決定發包重建，並在距離市場約350公尺仁愛路公有空地，斥資8100萬元興建中繼市場。立委廖先翔協助爭取中央補助2000萬元，餘額由市府編列預算支應。。

侯友宜今天到金山區主持中繼市場啟用典禮，進場前先與攤商代表及地方人士向土地公上香，祝禱生意興隆，接著走訪市場攤位，致贈新年紅包給攤商和採購民眾，祝福平安快樂。

侯友宜說，他是「市場出來（侯父是豬肉攤商）」，非常重視傳統市場的改造跟改建，要求市場處設法讓市場，變成兼具人情味、傳統味，同時更整潔、明亮、煥然一新。只有提供現代化，又具傳統味道的嶄新市場，年輕人才會回到故鄉接手傳統產業。才能一棒接一棒。

侯友宜表示，中繼市場今天落成啟用，原本舊市場拆除也要在今天動工，但因為今天是假日，考量施工機具的「腳路」受限，同時避免影響附近商家的生意，因此會另擇期拆除並重建，全新公有零售市場預計2028年底完工。

金山區第一公有零售市場自治會長蔡聖權代表攤商，肯定市府傾聽攤商心聲，協助解決搬遷困難，期盼政府與攤商合作努力，期待迎接日後金山市場更繁榮的新篇章。

中繼市場周邊是密集住宅區，又有停車場，侯友宜認為地點選得不錯，今天舉辦啟用儀式時，市場內也有不少採買的民眾。有攤商認為攤位相對小，加上距離老街較遠，少了觀光客源，期待早日回到舊址做生意。

經濟發展局長盛筱蓉表示，市府2019年啟動市場改造與改建計畫，累計投入近70億元，完成15座市場改造工程，同步啟動10座市場新建與改建作業，預計2030年完成30座市場的改建與改造，讓新北市場成為城市品牌、文化傳承及都市再生的重要空間。

新北市有多處市場工程同步施工中，市場處長李長奎說，三重光明、板橋後埔及新莊第一公有零售市場改造工程，都將在今年完工。新莊興化、汐止中正市場改建也力拚今年底完工，透過空間優化與機能升級雙軌並行，全面提升購物環境與服務品質，為市場注入新動能與嶄新活力。

市場處表示，為進一步活絡金山中繼市場買氣，今起至3月14日推出開幕限定優惠活動，分梯次在中繼市場發送總額10萬元的「買菜金」。其中今天送500份，10日和12日各送100份、14日送300份，當天上午8時起發送，送完為止，相關資訊可上「來新北逛菜市」臉書粉絲專頁（https://www.facebook.com/ntpcemarket/）查詢。

新北市政府發包改建金山第一公有零售市場，並在今天舉辦中繼市場啟用儀式。市長侯友宜走訪攤位時，應邀在攤商的看板簽名。記者邱瑞杰／攝影

新北市政府發包改建金山第一公有零售市場，並在今天舉辦中繼市場啟用儀式。市長侯友宜（左）分送新年紅包，祝福攤商生意興隆。記者邱瑞杰／攝影

新北市政府發包改建金山第一公有零售市場，並在今天舉辦中繼市場啟用儀式。市長侯友宜說，希望在2028年底能讓攤商遷回舊址營業。記者邱瑞杰／攝影