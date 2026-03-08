社子島案上半年送內政部審查 李四川明最後一次主持都委會

為讓社子島開發最後一哩路審查順利，周一都委會列報告案，上半年將送「區段徵收計畫書」給內政部。由於周一也是副市長李四川最後一次主持都委會議，社子島自救會也會到場抗議，質疑李躺平三年不溝通、落跑前夕亂開會，北市府回應，市府的溝通大門始終都沒有關。

社子島開發案，周一都委會列報告案，由於周一都委會也是副市長李四川最後一次主持北市都委會議，儘管非審議案不會有決議結果，據了解，李四川希望透過這次的報告案，可以向都委委員報告社子島細部計畫內容，讓接任的都委主委後續審查順利。

北市都委會第838次會議排定周一報告社子島1案，主要是針對「社子島細部計畫案配合內政部土徵小組第300次會議決議修正再提會」進行簡報會議，向都委會委員先行說明社子島歷年來之辦理進度及都市計畫配合中央決議修正等內容，使委員掌握相關案情，以利後續審議會議排定。

北市地政局土地開發總隊副總隊長范乾峯表示，目前社子島開發進度，北市府相關報區段徵收計畫的法定作業程序，幾乎都要完成，僅剩細部計畫都委會通過，周一報告案之後，還需要排一次大會審議，就可以併區段徵收計畫報內部部審議，只要內政部通過，社子島將可以開始開發。

范提到，周一的都委會為報告案，是要跟委員報告細部設計為何要修正，這次的審議案是109年配合107年通過的主要計畫時委員要求修正的細部計畫，加上後來市府報內政部區段徵收範圍，2024年審查時內政部委員也有剔除掉一些範圍，增設在開發區，需要後續進行細部計畫變更，所以重新提報都委會審查。周一僅是報告案，後續還需要排一次大會審議。

儘管周一不會有決議，范表示，但李副認為要離開北市府，要跟現任委員做一個交代，讓委員了解後，接主委的人審議會比較順利。

由於社子島開發案，仍有反對區徵的社子島自救會持續反對，明天都委會前，社子島自救會也會到市府抗議，質疑李就任三年多，對社子島居民的訴求，完全沒作為、沒溝通。還刻意選在卸任前一天開都委會。對此，土地開發總隊副總隊長范乾峯表示，北市府的溝通大門始終都沒有關，甚至副市長李四川都曾透過里長盼溝通，不過自救會不願意。

范乾峯說，過去一整年，北市府已經辦理地方的事業計畫公聽會、協議價購會議、區段徵收公聽會，正在擬定區段徵收計畫書，預計今年上半年，會送內政部審查，審查通過之後，就能啟動區段徵收。