快訊

最高領袖哈米尼被擊殺後 伊朗專家會議成員曝「接班人差不多選定了」

經典賽／本來不知隊友在哭什麼 林昱珉知道原因恍然大悟

經典賽／眼淚不自覺掉下來 陳傑憲感謝南韓強大對手激盪精彩球賽

聽新聞
0:00 / 0:00

社子島案上半年送內政部審查 李四川明最後一次主持都委會

聯合報／ 記者林麗玉／台北報導
北市副市長李四川。本報資料照片
北市副市長李四川。本報資料照片

為讓社子島開發最後一哩路審查順利，周一都委會列報告案，上半年將送「區段徵收計畫書」給內政部。由於周一也是副市長李四川最後一次主持都委會議，社子島自救會也會到場抗議，質疑李躺平三年不溝通、落跑前夕亂開會，北市府回應，市府的溝通大門始終都沒有關。

社子島開發案，周一都委會列報告案，由於周一都委會也是副市長李四川最後一次主持北市都委會議，儘管非審議案不會有決議結果，據了解，李四川希望透過這次的報告案，可以向都委委員報告社子島細部計畫內容，讓接任的都委主委後續審查順利。

北市都委會第838次會議排定周一報告社子島1案，主要是針對「社子島細部計畫案配合內政部土徵小組第300次會議決議修正再提會」進行簡報會議，向都委會委員先行說明社子島歷年來之辦理進度及都市計畫配合中央決議修正等內容，使委員掌握相關案情，以利後續審議會議排定。

北市地政局土地開發總隊副總隊長范乾峯表示，目前社子島開發進度，北市府相關報區段徵收計畫的法定作業程序，幾乎都要完成，僅剩細部計畫都委會通過，周一報告案之後，還需要排一次大會審議，就可以併區段徵收計畫報內部部審議，只要內政部通過，社子島將可以開始開發。

范提到，周一的都委會為報告案，是要跟委員報告細部設計為何要修正，這次的審議案是109年配合107年通過的主要計畫時委員要求修正的細部計畫，加上後來市府報內政部區段徵收範圍，2024年審查時內政部委員也有剔除掉一些範圍，增設在開發區，需要後續進行細部計畫變更，所以重新提報都委會審查。周一僅是報告案，後續還需要排一次大會審議。

儘管周一不會有決議，范表示，但李副認為要離開北市府，要跟現任委員做一個交代，讓委員了解後，接主委的人審議會比較順利。

由於社子島開發案，仍有反對區徵的社子島自救會持續反對，明天都委會前，社子島自救會也會到市府抗議，質疑李就任三年多，對社子島居民的訴求，完全沒作為、沒溝通。還刻意選在卸任前一天開都委會。對此，土地開發總隊副總隊長范乾峯表示，北市府的溝通大門始終都沒有關，甚至副市長李四川都曾透過里長盼溝通，不過自救會不願意。

范乾峯說，過去一整年，北市府已經辦理地方的事業計畫公聽會、協議價購會議、區段徵收公聽會，正在擬定區段徵收計畫書，預計今年上半年，會送內政部審查，審查通過之後，就能啟動區段徵收。

都市計畫 李四川 北市府 社子島

延伸閱讀

社子島開發里長盼提高拆遷補償 北市允絕不會「死豬仔價」

土方之亂…高港填方造陸 環委：不利環境

指控濫權 柯文哲請求移送3檢懲戒

枋山居民反對陸域風電 怒轟業者造假民意

相關新聞

社子島案上半年送內政部審查 李四川明最後一次主持都委會

為讓社子島開發最後一哩路審查順利，周一都委會列報告案，上半年將送「區段徵收計畫書」給內政部。由於周一也是副市長李四川最後一次主持都委會議，社子島自救會也會到場抗議，質疑李躺平三年不溝通、落跑前夕亂開會，北市府回應，市府的溝通大門始終都沒有關。

談兒子受童軍歷練 蔣萬安：他長大很多

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】 「很高興我家大寶（得立）參加童軍高考後，變得更獨立、有韌性！」台北市長蔣萬安8日出席台北市童軍會115年童軍節大會活動時談到大兒子的童軍體驗笑說，準備、服務與榮譽是童

金山中繼市場今開幕 侯友宜：推動市場現代化 串聯在地人情與庶民經濟

金山中繼市場8日正式亮相並舉行開幕典禮，市長侯友宜出席致詞時表示，感謝金山市場自治會、全體攤商，以及地方立委、議員與各界的協力支持，讓市場蛻變為明亮、整潔、舒適的全新空間；同時也向陪伴地方多年的金山舊市場致上敬意，為其功成身退畫下圓滿句點。

社子島開發里長盼提高拆遷補償 北市允絕不會「死豬仔價」

社子島開發案地方里長日前向市長蔣萬安陳情，盼放寬居民「1070626」的設籍限制、並提高弱勢補助，市府表示，所有開發案最重要是人的安置，一定最重要、最優先、將滾動檢討安置計畫，會為社子島量身定做符合在地需求的安置計畫。

外送員工會：北市進修有補助 青年局宣傳不夠

台北市政府與外送平台合作補助外送青年職涯進修，卻無人完訓。台北市網路平台外送員職業工會認為宣傳不夠，且專職外送的青年不到一成。有外送員認為，兼職就為了多賺點錢，花時間上課反而浪費賺錢的時間。

北市鼓勵外送員進修給補助 去年掛零

北市青年局推出「青年職涯進修補助計畫」，獲外送平台foodpanda響應加碼，外送員完訓最多可獲約兩萬元補助，但去年績效掛蛋挨批政策空轉。青年局說，前年推出後已有一百五十人受惠，去年外送員部分五十八人申請，因資格不符或沒完成進修才未獲補助。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。