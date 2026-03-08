快訊

漁村女力領航 朱麗鑾深耕金山翻轉漁港風華

聯合報／ 記者張策王慧瑛／新北報導
新北市金山區漁會總幹事朱麗鑾（右三）是漁會領域少見的女性幹部。圖／新北市農業局提供
新北市金山區漁會總幹事朱麗鑾（右三）是漁會領域少見的女性幹部。圖／新北市農業局提供

今天是國際婦女節，台灣各職場都有出類拔萃的女性撐起一片天。新北市金山區漁會總幹事朱麗鑾翻轉傳統漁業以男性為主的刻板印象，帶領金山漁村成功轉型，守護百年「蹦火仔」文化資產，引領漁會跨越傳統框架，開創新格局。

朱麗鑾是民國79年進入金山漁會服務，深耕在地逾35年，對於漁會大小事都抱持熱忱努力學習的態度，尤其對金山最具代表性的傳統漁業文化「蹦火仔」保存不遺餘力，該項漁法現已登錄為無形文化資產，率領漁會團隊積極輔導業者發展觀光體驗。

在推動漁港轉型方面，112年結合漁港特色與資源計畫，在農業局協助下打造全新漁港咖啡館「金點草里驛棧」，驛棧不僅將在地農漁特色產品融入餐飲，更結合食魚教育體驗及釣具租賃，將漁港打造為兼具觀光與休閒的勝地。

在永續環境保護作為上，朱在港區設置岸水岸電設施，並採取使用者付費原則，有效節省水電資源，同時設置海洋廢棄物暫存區，號召漁民將海上垃圾帶回集中處理，維護海洋環境清潔，她以剛柔並濟的管理風範，保障漁民權益並優化漁港環境設施。

「視漁會如己業。」朱麗鑾表示，她身為漁民子弟，對在地懷有深厚情感，秉持「漁民的事情就是自己的事情」初衷，將這分使命感轉化為推動漁會不斷前進的強大動力。

新北市農業局長諶錫輝說，金山區漁會在朱麗鑾總幹事帶領下發展日益卓越，專業表現不僅打破職場刻板印象，是女性在漁業領域闖出一片天的典範。

新北市金山區漁會總幹事朱麗鑾（左）帶領漁會信念是「視漁會如己業」，秉持「漁民的事就是她的事」。圖／新北市農業局提供
新北市金山區漁會總幹事朱麗鑾（左）帶領漁會信念是「視漁會如己業」，秉持「漁民的事就是她的事」。圖／新北市農業局提供

金點草里驛棧將在地農漁特色產品融入餐飲，更結合食魚教育體驗。圖／新北市農業局提供
金點草里驛棧將在地農漁特色產品融入餐飲，更結合食魚教育體驗。圖／新北市農業局提供

金山區漁民使用岸水岸電設施採取使用者付費原則，有效節省水電資源。圖／新北市農業局提供
金山區漁民使用岸水岸電設施採取使用者付費原則，有效節省水電資源。圖／新北市農業局提供

文化資產 婦女節 新北

