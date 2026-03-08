聽新聞
淡江大橋傳低頻蜂鳴聲 公路局：研判人行扶手風切聲

聯合報／ 記者張策／新北報導
預計今年5月通車的淡江大橋，近日有淡水、八里居民反映，只要吹起東北風，橋體附近就會出現明顯低頻蜂鳴聲，影響日常生活。記者張策／攝影
預計今年5月通車的淡江大橋，近日有淡水、八里居民反映，只要吹起東北風，橋體附近就會出現明顯低頻蜂鳴聲，影響日常生活。有民代指出，居民受噪音干擾已近半年，施工單位應儘速釐清噪音來源並提出改善措施，避免通車後問題持續存在。

鄭宇恩指出，近期接獲多位居民陳情，反映淡江大橋周邊只要遇到特定風向，尤其是東北風時，就會出現持續性的低頻噪音，即使待在室內仍能聽見嗡鳴聲，嚴重影響生活品質。她實地走訪挖子尾一帶後發現，現場確實能聽到陣陣聲響，類似管樂吹奏或水壺煮沸時的汽笛聲，雖不像一般施工噪音那樣尖銳，但長時間持續仍相當惱人，對居民日常作息造成干擾。

鄭宇恩表示，施工單位應針對居民反映的時段、風向及可能的噪音來源展開調查，釐清是否為橋體構件因受風產生共鳴或震動所致，並提出具體改善作法。她也建議，若短期內仍無法查明原因或有效改善，相關單位應評估協助周邊住戶裝設降噪設備，以減輕噪音對居民生活的衝擊。

對此，公路局新工北分局表示，近期確實接獲民眾反映淡江大橋在東北季風下出現低頻風切聲，已於今年1月27日請設計單位到現場勘查了解原因，初步研判可能為人行道扶手受東北季風影響產生風切聲，已要求設計單位進一步分析音源機制並研擬改善對策。

新工北分局指出，2月25日已邀集設計及施工團隊召開研討會，要求設計公司參考國外案例，並依淡江大橋所在地的風向與風速條件進行評估，預計3月底前確認噪音產生原因並提出改善方案，後續將在通車前完成相關改善措施，以避免對周邊居民造成影響。

預計今年5月通車的淡江大橋，近日有淡水、八里居民反映，只要吹起東北風，橋體附近就會出現明顯低頻蜂鳴聲，影響日常生活。記者張策／攝影
