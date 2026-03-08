快訊

宜蘭員山公共托嬰中心名額可望倍增 黃雯如議員爭取增加至48人　

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭報導
今天是婦女節，有鑑於家長托嬰需求殷切，縣議員黃雯如爭取在員山國小增設1處托嬰中心，把原本收托24個名額擴增一倍，未來可以收托48人。縣政府已經辦理追加預算597萬元，整修校園餘裕空間，年底前就可以收托，讓年輕爸媽敢生敢養，也讓職業婦女安心上班。

員山鄉公共托嬰中心名額可望倍增。縣議員黃雯如今天表示，針對員山鄉公托名額不足問題，縣政府最近已經會勘員山國小閒置空間，規劃將「淋浴間」調整為托嬰空間，若追加預算順利通過，可以增加24個名額，收托至48人，讓現有名額翻倍成長。

黃雯如說，接獲多位員山鄉家長陳情，反映當地公共托嬰名額不足，有人為了想要進入公托，甚至候補排名到數百名，許多家庭最後被迫選擇私人托嬰或仰賴家中長輩照顧，造成負擔及擔心無法照顧好寶寶，希望能夠增加公托名額。

少子化環境，造成年輕爸媽不敢生小孩，黃雯如說，員山鄉多所國中小學因少子化影響，已有部分教室或空間閒置、使用率偏低，妥善看劃運用這些餘裕空間極具潛力，可以轉型為地方所需的公共托嬰中心，一舉兩得，讓現有教育資源能更貼近家庭育兒需求。

縣政府教育處已同意把員山國小沒有使用的更衣淋浴間，改建為公共托嬰中心，597萬元編列在縣政府社會處追加預算，預計5月排進縣議會審查，原來收托24人，年底可以再增加收托24人，合計48人，造福更多家長，也能讓他們安心上班。

