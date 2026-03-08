談兒子受童軍歷練 蔣萬安：他長大很多

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】

「很高興我家大寶（得立）參加童軍高考後，變得更獨立、有韌性！」台北市長蔣萬安8日出席台北市童軍會115年童軍節大會活動時談到大兒子的童軍體驗笑說，準備、服務與榮譽是童軍最高精神。被問到行政院副院長鄭麗君可能參選台北市長，蔣萬安僅表示，目前就先專心市政，且希望中午經典賽台韓戰能贏韓國。

由於蔣萬安在經典賽期間，面對澳洲與捷克都分別吃澳洲沾醬與便當，媒體好奇蔣是否會準備韓國料理？但他笑說，已經完成市府同仁給他的「韓式歪頭眨眼」挑戰，就不會再吃東西了。針對行政院長卓榮泰前往日本看球，蔣萬安僅表示，這需要由行政院進一步對外說明。

蔣萬安上台致詞時表示，他的大兒子也是童軍，之前還曾參加童軍高考，在陽明山上遇到寒流，但要自己煮飯、搭帳棚，還碰到大雨，雨水都滲進了帳篷中，原本他與老婆都很擔心，沒想到孩子投入的程度遠超過他們想像，很高興他能面對困難、接受挑戰與培養韌性，在團體生活中更獨立。

「童軍精神在未來人生也能扮演重要力量！」蔣萬安笑說，身為榮譽會長，很開心能夠到場為童軍們發放象徵最高榮譽的獎章，背後代表的是堅持與責任，還有經過歷練的成長，也感謝在孩子背後默默支持的家長們。

