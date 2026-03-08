快訊

金山中繼市場今開幕 侯友宜：推動市場現代化 串聯在地人情與庶民經濟

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

金山中繼市場8日正式亮相並舉行開幕典禮，市長侯友宜出席致詞時表示，感謝金山市場自治會、全體攤商，以及地方立委、議員與各界的協力支持，讓市場蛻變為明亮、整潔、舒適的全新空間；同時也向陪伴地方多年的金山舊市場致上敬意，為其功成身退畫下圓滿句點。

市長侯友宜表示，金山市場於民國67年設立，至今已近半世紀的歲月，這裡不僅是採買的場所，更是陪伴在地居民承載著一代又一代從小到大的珍貴記憶。侯友宜強調，為讓市場持續蛻變新生，打造更安全且舒適的採買環境，市府一步一腳印推動傳統市場改建工程，從五股市場、八里龍形市場到板橋黃石市場，皆已成功轉型，全面提升硬體設施與動線規劃，相信在各界齊心協力下，金山市場未來同樣能展現嶄新風貌，成為兼具品質、特色及人情味的亮點場域。

新北市金山區第一公有零售市場自治會會長蔡聖權表示，感謝並肯定市府一路以來的陪伴與支持，從規劃、溝通到搬遷過程，都細心傾聽攤商心聲、協助解決各項困難，讓攤商在轉型的過程中更有信心與依靠，期盼在市府與攤商攜手努力下，讓金山市場迎向更繁榮的新篇章。

經濟發展局長盛筱蓉說明，自108年啟動市場改造與改建計畫以來，迄今已投入近70億元經費，完成15座市場改造工程，並同步啟動10座市場新建與改建作業，成果已逐步展現。未來也會以「整齊、明亮、品牌化、現代化」推動市場轉型，預計2030年累計完成30座市場的改建與改造，讓新北市場成為城市品牌、文化傳承及都市再生的重要空間。

市場處長李長奎補充，今年也將完成三重光明、板橋後埔及新莊第一公有零售市場改造工程；新莊興化與汐止中正市場亦全力拚於年底前改建完工，透過空間優化與機能升級雙軌並行，全面提升購物環境與服務品質，為市場注入新動能與嶄新活力。

市場處表示，為進一步活絡市場買氣帶動商機，自即日起至3月14日止，特別加碼推出總額10萬元「買菜金」開幕限定優惠活動。活動期間分梯次發送，3月8日開幕當天發送500份、3月10日及3月12日各發送100份、3月14日發送300份，合計發送1,000份，數量有限、送完為止。更多活動資訊請上「來新北逛菜市」臉書粉絲專頁查詢。

