社子島開發里長盼提高拆遷補償 北市允絕不會「死豬仔價」

社子島開發案地方里長日前向市長蔣萬安陳情，盼放寬居民「1070626」的設籍限制、並提高弱勢補助，市府表示，所有開發案最重要是人的安置，一定最重要、最優先、將滾動檢討安置計畫，會為社子島量身定做符合在地需求的安置計畫。

社子島開發案「1070626（2018年6月26日）設籍限制」，為當年內政部都委會通過的社子島都市計畫主要計畫日期，北市府以此定為安置計畫基準，在此之前設籍的社子島居民，才符合後續拆遷安置條件。

社子島在地富洲里長陳惠民說，社子島到今已禁建50多年，居民有兩大心聲，因過去農業社會老人家還在不會說分戶，希望開放社子島原住居民的設籍(107.6.26前)條件限制，因分戶需要在1070626之前設籍，為何要用1070626限制?會變得不公平，只要居住面積夠，應配兩戶就應配兩戶，分三戶就是三戶，尤其分再多戶數也是以居住面積為計算。

另外，陳也提到，現在富洲里的合法建物有四、五百間，也都有繳納房屋稅，但市府的配購權規定過於嚴苛，配購權是要跟政府買，不是不用錢或較便宜，全社子島都是一樣的價錢，希望市長蔣萬安研議放寬，因社子島辛苦的人多，否則被趕出去的在地居民會很多。

在地福安里長謝文加也陳情，從前市長柯文哲任內，他就提出社子島很多都是中低收入戶，有一千多戶「有屋無地」，公共拆遷補償辦法徵收無法配一間房子，只能被迫住到外面去，會造成很多社會問題，應提高補償，還有三、四百戶都為中低收入、獨居老人，雖65歲低收可住24年，社子島也有很多年輕人，每個月薪水只有三、四萬元，要養老父老母、孩子要讀書，未來怎麼去背上千萬貸款？

謝說，如果社子島原住戶要被迫搬出去，那開發的意義在哪裡？應該要讓原住民享受成果，而不是讓有錢人搬進來，他贊成開發，不過弱勢一定要照顧，一定要跟市府討條件，社子島辛苦的人太多，希望提高拆遷補償。

北市地政局長王瑞雲表示，所有整體開發最重要是人的安置，一定會優先照顧長期住在社子島的原住戶，會持續滾動檢討調整社子島的安置計畫，因安置計畫每個地區都不一樣，會為社子島量身定做適合在地需求的安置計畫。

至於開發進度，去年北市府已經完成協議價購、區段徵收公聽會，「今年非常重要，會讓社子島區段徵收報到內政部，這是非常重要「往前邁進一步實質的里程碑」。

王瑞雲說，對於里長提到的提高拆遷補償，因是區段徵收公共工程的一部分，會有「全市的一致性」，不過放心絕對不會是「死豬仔價」、不會是一口價。

王說，公共工程的標準，會符合每年營建物價的調整，符合市場行情；另外弱勢安置會有分級補貼，低收入戶會有百分之百的租金補貼，等於低收入戶免租金至少24年；65歲以上有許多長者年紀愈來愈大希望趕快開發，希望看得見住得到，65歲以上長者優惠到終老，這部分是全國優先，全國最優惠，且全國唯一的部分。

是否能放寬1070626相關設籍限制？土開總隊表示，目前還沒有進度，還在入案評估中。