社子島開發里長盼提高拆遷補償 北市允絕不會「死豬仔價」

聯合報／ 記者林麗玉／台北報導
社子島。記者曾原信／攝影
社子島。記者曾原信／攝影

社子島開發案地方里長日前向市長蔣萬安陳情，盼放寬居民「1070626」的設籍限制、並提高弱勢補助，市府表示，所有開發案最重要是人的安置，一定最重要、最優先、將滾動檢討安置計畫，會為社子島量身定做符合在地需求的安置計畫。

社子島開發案「1070626（2018年6月26日）設籍限制」，為當年內政部都委會通過的社子島都市計畫主要計畫日期，北市府以此定為安置計畫基準，在此之前設籍的社子島居民，才符合後續拆遷安置條件。

社子島在地富洲里長陳惠民說，社子島到今已禁建50多年，居民有兩大心聲，因過去農業社會老人家還在不會說分戶，希望開放社子島原住居民的設籍(107.6.26前)條件限制，因分戶需要在1070626之前設籍，為何要用1070626限制?會變得不公平，只要居住面積夠，應配兩戶就應配兩戶，分三戶就是三戶，尤其分再多戶數也是以居住面積為計算。

另外，陳也提到，現在富洲里的合法建物有四、五百間，也都有繳納房屋稅，但市府的配購權規定過於嚴苛，配購權是要跟政府買，不是不用錢或較便宜，全社子島都是一樣的價錢，希望市長蔣萬安研議放寬，因社子島辛苦的人多，否則被趕出去的在地居民會很多。

在地福安里長謝文加也陳情，從前市長柯文哲任內，他就提出社子島很多都是中低收入戶，有一千多戶「有屋無地」，公共拆遷補償辦法徵收無法配一間房子，只能被迫住到外面去，會造成很多社會問題，應提高補償，還有三、四百戶都為中低收入、獨居老人，雖65歲低收可住24年，社子島也有很多年輕人，每個月薪水只有三、四萬元，要養老父老母、孩子要讀書，未來怎麼去背上千萬貸款？

謝說，如果社子島原住戶要被迫搬出去，那開發的意義在哪裡？應該要讓原住民享受成果，而不是讓有錢人搬進來，他贊成開發，不過弱勢一定要照顧，一定要跟市府討條件，社子島辛苦的人太多，希望提高拆遷補償。

北市地政局長王瑞雲表示，所有整體開發最重要是人的安置，一定會優先照顧長期住在社子島的原住戶，會持續滾動檢討調整社子島的安置計畫，因安置計畫每個地區都不一樣，會為社子島量身定做適合在地需求的安置計畫。

至於開發進度，去年北市府已經完成協議價購、區段徵收公聽會，「今年非常重要，會讓社子島區段徵收報到內政部，這是非常重要「往前邁進一步實質的里程碑」。

王瑞雲說，對於里長提到的提高拆遷補償，因是區段徵收公共工程的一部分，會有「全市的一致性」，不過放心絕對不會是「死豬仔價」、不會是一口價。

王說，公共工程的標準，會符合每年營建物價的調整，符合市場行情；另外弱勢安置會有分級補貼，低收入戶會有百分之百的租金補貼，等於低收入戶免租金至少24年；65歲以上有許多長者年紀愈來愈大希望趕快開發，希望看得見住得到，65歲以上長者優惠到終老，這部分是全國優先，全國最優惠，且全國唯一的部分。

是否能放寬1070626相關設籍限制？土開總隊表示，目前還沒有進度，還在入案評估中。

都市計畫 北市府 蔣萬安

相關新聞

北市鼓勵外送員進修給補助 去年掛零

北市青年局推出「青年職涯進修補助計畫」，獲外送平台foodpanda響應加碼，外送員完訓最多可獲約兩萬元補助，但去年績效掛蛋挨批政策空轉。青年局說，前年推出後已有一百五十人受惠，去年外送員部分五十八人申請，因資格不符或沒完成進修才未獲補助。

社子島開發里長盼提高拆遷補償 北市允絕不會「死豬仔價」

社子島開發案地方里長日前向市長蔣萬安陳情，盼放寬居民「1070626」的設籍限制、並提高弱勢補助，市府表示，所有開發案最重要是人的安置，一定最重要、最優先、將滾動檢討安置計畫，會為社子島量身定做符合在地需求的安置計畫。

外送員工會：北市進修有補助 青年局宣傳不夠

台北市政府與外送平台合作補助外送青年職涯進修，卻無人完訓。台北市網路平台外送員職業工會認為宣傳不夠，且專職外送的青年不到一成。有外送員認為，兼職就為了多賺點錢，花時間上課反而浪費賺錢的時間。

新北15日舉行萬金石馬拉松 公布交管措施

新北市萬金石馬拉松十五日上午六時在新北市萬里區太平洋建設第二停車場開跑，今年吸引國內外馬拉松好手一萬三千名選手報名參加。警方清晨五時起在萬里、金山及石門區賽道交通疏導管制，請用路人改道或依員警指揮及引導行駛。

廣角鏡／ 認養熟齡犬 新北市送好禮

熟齡犬可能因殘疾或年齡，不像幼犬可愛容易被認養，新北市動保處為提高認養率，在八所動物之家認養成犬者皆可獲入新厝六好禮，包含睡墊、牽繩、外出水壺、飼料、寵物食盆、雨衣等寵物用品，並由國立中興大學提供飼主免費諮詢。林先生很有經驗，認養七年前在泰山區大科路附近流浪的「LUCY」，帶回家互動很好。動保處並和數發部合作推出「AI寵物認養媒合系統」，透過各種篩選條件可媒合理想的毛寶貝。

中華隊「扣倒」捷克 蔣萬安發文附「迷你便當照」引網友猛提問

中華隊今在經典賽第三戰對上捷克，狂轟11安打，最終以14：0提前「扣倒」捷克。台北市長蔣萬安在賽前沒有發文，而是在中華隊贏球發文，卻不少網友把焦點放在蔣萬安一邊吃著「迷你便當」一邊看比賽的照片，頻頻提問

