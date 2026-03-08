聽新聞
0:00 / 0:00

新北15日舉行萬金石馬拉松 公布交管措施

聯合報／ 記者游明煌／新北報導
萬金石馬拉松15日1萬3千選手登場，交管制措施改道報你知。圖／金山警分局提供
萬金石馬拉松15日1萬3千選手登場，交管制措施改道報你知。圖／金山警分局提供

新北市萬金石馬拉松十五日上午六時在新北市萬里區太平洋建設第二停車場開跑，今年吸引國內外馬拉松好手一萬三千名選手報名參加。警方清晨五時起在萬里、金山及石門區賽道交通疏導管制，請用路人改道或依員警指揮及引導行駛。

金山警分局指出，萬金石馬拉松跑至下午一時結束，將從當天凌晨零時許至下午二時實施交通管制，管制主要區域，沿台二線自萬里鎮北宮、下社路口至石門加油站，萬里往淡水方向全線封閉，管制期間實施調撥車道，由台二線萬里往金山方向車道封閉，改由金山往基隆方向車道實施調撥通行。

替代道路金山市區從法鼓路與三界壇路進出台二線與中山路；野柳風景區上午六時至八時半全線封閉禁止進出，八時卅分以後可由玉田路前往；磺港地區可由社寮聯絡道進入金山市區，再循循法鼓路與三界壇路銜接台二線。

至於停車區域，警方規畫多處路邊停車區，包括玉田路（五百輛）、獅頭路（三百零五輛）、萬里漁港（一百輛）等，並於獅頭路、中福路、白宮行館等地設有接駁車，建議民眾多加利用。

所有車輛管制期間禁止跨越賽道，且管制區域內及主會場周邊台二線路肩禁止臨時停車。民眾當日有開車需求，請於三月十四日晚上八時前將車輛移至非管制區，違規車輛將逕行拖吊。

金山 交通管制

延伸閱讀

攤販及三輪車亂竄 鹿港天后宮周邊道路未落實交管挨批

桃園客庄迎古董、接財神慶元宵明後天登場 龍潭警交管

七堵煙火嘉年華27日登場！228連假將湧現車潮 基警提對策

詹雅雯、王識賢元宵開唱 水里鄉27日封街變「最大徒步區」

相關新聞

外送員工會：北市進修有補助 青年局宣傳不夠

台北市政府與外送平台合作補助外送青年職涯進修，卻無人完訓。台北市網路平台外送員職業工會認為宣傳不夠，且專職外送的青年不到一成。有外送員認為，兼職就為了多賺點錢，花時間上課反而浪費賺錢的時間。

北市鼓勵外送員進修給補助 去年掛零

北市青年局推出「青年職涯進修補助計畫」，獲外送平台foodpanda響應加碼，外送員完訓最多可獲約兩萬元補助，但去年績效掛蛋挨批政策空轉。青年局說，前年推出後已有一百五十人受惠，去年外送員部分五十八人申請，因資格不符或沒完成進修才未獲補助。

新北15日舉行萬金石馬拉松 公布交管措施

新北市萬金石馬拉松十五日上午六時在新北市萬里區太平洋建設第二停車場開跑，今年吸引國內外馬拉松好手一萬三千名選手報名參加。警方清晨五時起在萬里、金山及石門區賽道交通疏導管制，請用路人改道或依員警指揮及引導行駛。

廣角鏡／ 認養熟齡犬 新北市送好禮

熟齡犬可能因殘疾或年齡，不像幼犬可愛容易被認養，新北市動保處為提高認養率，在八所動物之家認養成犬者皆可獲入新厝六好禮，包含睡墊、牽繩、外出水壺、飼料、寵物食盆、雨衣等寵物用品，並由國立中興大學提供飼主免費諮詢。林先生很有經驗，認養七年前在泰山區大科路附近流浪的「LUCY」，帶回家互動很好。動保處並和數發部合作推出「AI寵物認養媒合系統」，透過各種篩選條件可媒合理想的毛寶貝。

中華隊「扣倒」捷克 蔣萬安發文附「迷你便當照」引網友猛提問

中華隊今在經典賽第三戰對上捷克，狂轟11安打，最終以14：0提前「扣倒」捷克。台北市長蔣萬安在賽前沒有發文，而是在中華隊贏球發文，卻不少網友把焦點放在蔣萬安一邊吃著「迷你便當」一邊看比賽的照片，頻頻提問

萬金石馬拉松15日1萬3千選手登場 交管制措施改道報你知

「2026新北市萬金石馬拉松」15日6時在新北市萬里區太平洋建設第二停車場近群策翡翠灣溫泉飯店開跑，今年吸引國內外馬拉松好手1萬3千名選手報名參加。金山警分局清晨5時起執行萬里區、金山區、石門區賽道交通疏導管制，請用路人改道或依執勤員警指揮及引導。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。