新北15日舉行萬金石馬拉松 公布交管措施

新北市萬金石馬拉松十五日上午六時在新北市萬里區太平洋建設第二停車場開跑，今年吸引國內外馬拉松好手一萬三千名選手報名參加。警方清晨五時起在萬里、金山及石門區賽道交通疏導管制，請用路人改道或依員警指揮及引導行駛。

金山警分局指出，萬金石馬拉松跑至下午一時結束，將從當天凌晨零時許至下午二時實施交通管制，管制主要區域，沿台二線自萬里鎮北宮、下社路口至石門加油站，萬里往淡水方向全線封閉，管制期間實施調撥車道，由台二線萬里往金山方向車道封閉，改由金山往基隆方向車道實施調撥通行。

替代道路金山市區從法鼓路與三界壇路進出台二線與中山路；野柳風景區上午六時至八時半全線封閉禁止進出，八時卅分以後可由玉田路前往；磺港地區可由社寮聯絡道進入金山市區，再循循法鼓路與三界壇路銜接台二線。

至於停車區域，警方規畫多處路邊停車區，包括玉田路（五百輛）、獅頭路（三百零五輛）、萬里漁港（一百輛）等，並於獅頭路、中福路、白宮行館等地設有接駁車，建議民眾多加利用。

所有車輛管制期間禁止跨越賽道，且管制區域內及主會場周邊台二線路肩禁止臨時停車。民眾當日有開車需求，請於三月十四日晚上八時前將車輛移至非管制區，違規車輛將逕行拖吊。