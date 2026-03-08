聽新聞
外送員工會：北市進修有補助 青年局宣傳不夠

聯合報／ 記者林佳彣／台北報導
外送平台foodpanda去年響應北市青年局「青年職涯進修補助計畫」，外送夥伴經審核完成受訓，可獲青年局補助和平台加碼獎金最多2萬元。圖／聯合報系資料照片
台北市政府與外送平台合作補助外送青年職涯進修，卻無人完訓。台北市網路平台外送員職業工會認為宣傳不夠，且專職外送的青年不到一成。有外送員認為，兼職就為了多賺點錢，花時間上課反而浪費賺錢的時間。

「我還是第一次聽到這個計畫」，工會理事長鄭力嘉表示，應該是青年局宣導不夠。此外，外界普遍認為外送員年齡層偏低，其實工會統計，專職外送員以四十歲至五十歲最多，其次為五十歲至六十歲，十八到卅歲的青年不到一成。

鄭力嘉指出，不少年輕人進入外送產業，多是當作跳板、過渡期，不會是長久之計。他們可能是剛畢業、剛退伍還沒找到適合的工作，為賺學費、生活費跑外送，進來這個行業才短短一、兩個月，隨時會離開，若還要花時間上課，反而浪費賺錢的時間。

還在讀書的林先生說，兼職外送員是為賺生活費，每個月工作十來天，每天花半天接單，月收一、兩萬元。他認為，雖有補助，還是要先看對各機構開設的職訓課程有無興趣、時間地點是不是方便前往，否則為拿補助去上課，也是挺麻煩。

鄭力嘉建議青年局，可先了解外送員的年齡層，分析進入外送產業的目的，再思考開設哪些課程有助於未來職涯發展，否則若課程內容不是外送青年所需技能，當然無法吸引他們去上課。

職業工會 外送員 職涯發展

台北市政府與外送平台合作補助外送青年職涯進修，卻無人完訓。台北市網路平台外送員職業工會認為宣傳不夠，且專職外送的青年不到一成。有外送員認為，兼職就為了多賺點錢，花時間上課反而浪費賺錢的時間。

北市鼓勵外送員進修給補助 去年掛零

北市青年局推出「青年職涯進修補助計畫」，獲外送平台foodpanda響應加碼，外送員完訓最多可獲約兩萬元補助，但去年績效掛蛋挨批政策空轉。青年局說，前年推出後已有一百五十人受惠，去年外送員部分五十八人申請，因資格不符或沒完成進修才未獲補助。

新北15日舉行萬金石馬拉松 公布交管措施

新北市萬金石馬拉松十五日上午六時在新北市萬里區太平洋建設第二停車場開跑，今年吸引國內外馬拉松好手一萬三千名選手報名參加。警方清晨五時起在萬里、金山及石門區賽道交通疏導管制，請用路人改道或依員警指揮及引導行駛。

廣角鏡／ 認養熟齡犬 新北市送好禮

熟齡犬可能因殘疾或年齡，不像幼犬可愛容易被認養，新北市動保處為提高認養率，在八所動物之家認養成犬者皆可獲入新厝六好禮，包含睡墊、牽繩、外出水壺、飼料、寵物食盆、雨衣等寵物用品，並由國立中興大學提供飼主免費諮詢。林先生很有經驗，認養七年前在泰山區大科路附近流浪的「LUCY」，帶回家互動很好。動保處並和數發部合作推出「AI寵物認養媒合系統」，透過各種篩選條件可媒合理想的毛寶貝。

中華隊「扣倒」捷克 蔣萬安發文附「迷你便當照」引網友猛提問

中華隊今在經典賽第三戰對上捷克，狂轟11安打，最終以14：0提前「扣倒」捷克。台北市長蔣萬安在賽前沒有發文，而是在中華隊贏球發文，卻不少網友把焦點放在蔣萬安一邊吃著「迷你便當」一邊看比賽的照片，頻頻提問

萬金石馬拉松15日1萬3千選手登場 交管制措施改道報你知

「2026新北市萬金石馬拉松」15日6時在新北市萬里區太平洋建設第二停車場近群策翡翠灣溫泉飯店開跑，今年吸引國內外馬拉松好手1萬3千名選手報名參加。金山警分局清晨5時起執行萬里區、金山區、石門區賽道交通疏導管制，請用路人改道或依執勤員警指揮及引導。

