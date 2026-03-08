外送員工會：北市進修有補助 青年局宣傳不夠

台北市政府與外送平台合作補助外送青年職涯進修，卻無人完訓。台北市網路平台外送員職業工會認為宣傳不夠，且專職外送的青年不到一成。有外送員認為，兼職就為了多賺點錢，花時間上課反而浪費賺錢的時間。

「我還是第一次聽到這個計畫」，工會理事長鄭力嘉表示，應該是青年局宣導不夠。此外，外界普遍認為外送員年齡層偏低，其實工會統計，專職外送員以四十歲至五十歲最多，其次為五十歲至六十歲，十八到卅歲的青年不到一成。

鄭力嘉指出，不少年輕人進入外送產業，多是當作跳板、過渡期，不會是長久之計。他們可能是剛畢業、剛退伍還沒找到適合的工作，為賺學費、生活費跑外送，進來這個行業才短短一、兩個月，隨時會離開，若還要花時間上課，反而浪費賺錢的時間。

還在讀書的林先生說，兼職外送員是為賺生活費，每個月工作十來天，每天花半天接單，月收一、兩萬元。他認為，雖有補助，還是要先看對各機構開設的職訓課程有無興趣、時間地點是不是方便前往，否則為拿補助去上課，也是挺麻煩。

鄭力嘉建議青年局，可先了解外送員的年齡層，分析進入外送產業的目的，再思考開設哪些課程有助於未來職涯發展，否則若課程內容不是外送青年所需技能，當然無法吸引他們去上課。