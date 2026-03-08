聽新聞
北市鼓勵外送員進修給補助 去年掛零

聯合報／ 記者林佳彣／台北報導
北市青年局去年與外送平台foodpanda合作，推出「台北市青年職涯進修補助計畫X foodpanda完訓加碼萬元獎金」限量補助方案。圖／聯合報系資料照片
北市青年局去年與外送平台foodpanda合作，推出「台北市青年職涯進修補助計畫X foodpanda完訓加碼萬元獎金」限量補助方案。圖／聯合報系資料照片

北市青年局推出「青年職涯進修補助計畫」，獲外送平台foodpanda響應加碼，外送員完訓最多可獲約兩萬元補助，但去年績效掛蛋挨批政策空轉。青年局說，前年推出後已有一百五十人受惠，去年外送員部分五十八人申請，因資格不符或沒完成進修才未獲補助。

青年局前年八月推出該計畫，設籍北市，十八歲以上未滿卅歲，在學、待業、初入職場、欲轉換職涯跑道者，可申請進修課程學費及報名費，最高補助一萬元；去年九月至十二月與foodpanda合作，業者加碼完訓獎金最高一萬五十五元，合計最高可領兩萬零五十五元。

市議員陳重文發現，外送員無完訓案例，專案實際成果為零，顯示政策設計與目標族群實際參與條件存在落差，質疑青年局對外送青年的工作型態、工時彈性、進修可行性及參與障礙等，事前專業評估、執行推動都不足，要求檢討。

業者認為，外送員組成結構以兼職或彈性工作者為主，外送工作主要作為補充收入來源，參與該計畫可能面臨兩個問題。

一是補助完成所需時間較長，不易穩定安排進修，二是需先負擔數千至上萬元課程費用，有一定門檻。

青年局回應，感謝外送平台願意主動參與提出加碼誘因，共五十八位外送員申請，其中廿一位資格不符，卅七位申請後未完成進修計畫，雖未能領取補助，改採職涯諮詢服務替代，持續用公部門資源協助探索職涯發展。

青年局表示，該計畫前年申請四十九件、去年一○一件，共核撥超過百萬元，一百五十名青年受惠。未來將把該計畫整合進全國首創的「青年以戰代訓銜接職場計畫」，培力青年提早進入企業實習，持續擴充服務量能。

