萬金石馬拉松15日1萬3千選手登場 交管制措施改道報你知

「2026新北市萬金石馬拉松」15日6時在新北市萬里區太平洋建設第二停車場近群策翡翠灣溫泉飯店開跑，今年吸引國內外馬拉松好手1萬3千名選手報名參加。金山警分局清晨5時起執行萬里區、金山區、石門區賽道交通疏導管制，請用路人改道或依執勤員警指揮及引導。

比賽路線從太平洋建設第二停車場出發，經萬里隧道、磺清路、石門實中體育館前等再折返停車場。請民眾多加利用周邊停車區域，再步行或搭乘接駁車進入會場，避免會場車流量過載造成壅塞。接駁車地點：獅頭路、中福路、萬里漁港、白宮行館。

（一）賽道交通管制：

1、3月15日0時至下午2時，管制台二線鎮北宮路口至下社路口、中山清水路口至石門加油站前，萬里往淡水方向全線車道。

2、3月15日0時至10時。管制台二線下社路口至中山清水路口，萬里往淡水方向全線車道。

3、3月15日0時至下午2時金山區台2線左轉自磺清路-磺清橋-磺港路-民生路-萬金橋-萬里區下社-左轉台2線全線車道。

4、3月15日0時至8時30分萬里區台2線往石角路-漁澳路-東澳路-港東路-港西路，後續僅持續管制野柳隧道往台二線方向路段全線管制。

（二）調撥車道措施：

1、台2線萬里往金山方向之車道（太平洋建設第二停車場至下社路口）全線封閉。於台2線金山往基隆方向，鎮北宮路口內線車道開始實施調撥。

2、往野柳方向之車輛於鎮北宮路口引導至台2線萬里往金山方向調撥車道行駛至玉田路口左轉玉田路，往金山方向車輛維持原車道至玉田路口進入調撥車道直行。

（三）車輛替代道路規畫：

1、金山市區（中山路）：於活動當日金山市區交通管制車輛，需從法鼓路與三界壇路進出台2線與中山路。

2、野柳風景區： 6時到8時30分封閉管制無法進出，8時30分以後可以由山區道路玉田路前往龜吼、野柳地區。

3、磺港地區：於活動當日可由社寮聯絡道進入金山市區，再循法鼓路與三界壇路進出台2線。

（四）車輛分流管制

1、賽事當天如有民眾搭乘大型車前往會場，請於台二線濱海公路與基金三路路口進行分流，大型車行駛基金三路直行舊台二線，行經萬里區景美路、瑪鋉路接回台二線前往會場；自行駕駛小型車部分請沿台二線行駛濱海公路前往會場。

2、賽事當日5時10分起，將於台二線瑪鋉路口白宮行館進行管制，大型車輛僅能駛至該路口後路邊停車下客，不得再往前駛入會場周邊，民眾須步行前往會場，以維會場周邊交通順暢。

（五）小型車停車區域規畫

1、萬里漁港內路邊單向停車（約100輛）

2、獅頭路雙向路邊停車（約305輛）

3、中福路、忠六街雙向路邊停車（約279輛）

4、台二線白宮行館對面往基隆方向車道路肩空間（約100輛）

5、往鎮北宮道路右側單向路邊停車（約57輛）

6、玉田路雙向路邊停車（約500輛）

金山警分局說，賽事當天交通管制期間，所有車輛禁止跨越賽道，行人部分請依現場交通疏導人員指揮通行，民眾當天如有使用車輛外出之需求，請提前於3月14日晚上8時前將車輛移置非管制區域。另外主會場周邊台2線路肩公告禁止臨時停車，主辦單位將密集擺設交通錐和連桿將賽事路段區隔，選手請勿任意停放車輛，違規車輛將拖吊至周邊不妨礙賽事進行地點，請參賽選手特別注意。