北市、foodpanda祭進修補助獎金 外送員申請狀況曝光

外送平台foodpanda去年響應北市青年局「青年職涯進修補助計畫」，兼職或全職外送夥伴經審核完成受訓，可獲青年局補助和平台加碼獎金最多2萬元，但績效掛蛋，議員批陳重文零人完訓淪空轉政策。青年局說，58人申請，因資格不符或未完成進修而未獲補助。

青年局前年8月首次推動「青年職涯進修補助計畫」，設籍北市且18歲以上未滿30歲在學、待業、初入職場、欲轉換職涯跑道者，可申請進修課程學費及報名費最高補助1萬元；去年9月至12月更與foodpanda合作，業者加碼完訓獎金最高1萬55元。

陳重文說，青年局稱服務客群與foodpanda外送夥伴的主要輪廓類似，外送夥伴多為青年族群，台北地區18至29歲占約18%，政策補助搭配業者，估將有效提升外送夥伴參與進修的意願、職涯轉換與能力。

他發現，青年局沒有完訓案例，該專案的實際成果為零，顯示政策設計與目標族群實際參與條件存在落差。也質疑，青年局事前對外送青年的工作型態、工時彈性、進修可行性及參與障礙等因素的專業評估，以及執行推動都不足，要求檢討，避免再發生政策宣示先行、實際成果落空的情形。

青年局回應，青年職涯是需要公私協力推動的課題，感謝外送平台願意主動參與提出加碼誘因，讓市府政策能擴大參與對象，是公私部門合作的正向案例。去年7月4日啟動計畫，平台業者透過企業內部訊息推播政策加碼資訊，協助宣傳專案直到12月31日。

青年局說，58位外送員提出申請，因21位未符合計畫30歲以下、設籍北市的規範，37位申請後未完成進修計畫而未能領取補助，青年局即改以職涯諮詢服務替代補助進修計畫，持續用公部門的資源協助探索職涯發展。

青年局表示，該計畫前年申請案49件、去年101件，共核撥超過百萬元補助費，150名青年受惠。未來將把該計畫整合進全國首創的「青年以戰代訓銜接職場計畫」，培力青年提早進入企業實習，持續擴充服務量能。

業者回應，目前外送產業從業者組成結構以兼職或彈性工作者為主，多數外送夥伴本身已有主要職業，外送工作主要作為補充收入來源，因此在時間與金錢的投入上，通常會優先考量即時收入與生活支出需求；此結構下，實際參與該計畫可能面臨2個門檻。

業者說，一「補助完成所需時間較長」，整體時程需數周至1個月以上，對以彈性接單、時間碎片化為主的外送夥伴，要穩定安排長時間進修並不容易；二「課程費用需先行負擔」，外送夥伴選擇兼差，反映他對現金流的即時需求，因此需先自行負擔數千至上萬元課程費用，對部分族群仍有一定門檻。