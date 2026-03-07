台北杜鵑花季大安森林公園登場 蔣萬安領航帶看杜鵑

快訊

攝影中心／ 記者黃義書 /台北報導
台北市長蔣萬安（前）出席「2026台北杜鵑花季」開幕典禮，參觀拾花廣場，欣賞杜鵑花屋的各種杜鵑花。記者黃義書／攝影

台北市長蔣萬安上午前往大安森林公園，出席出席台北杜鵑花季開幕典禮，蔣市長化身化身「拾花號 A’rk」船長，掌舵帶領大家一同看欣賞杜鵑花

「2026台北杜鵑花季」即日起至3月31日於大安森林公園盛大登場。蔣萬安表示，杜鵑花是台北的市花，今年是杜鵑花季十週年，以「拾起十年春光．綻放台北之花」為主軸，將大安森林公園比擬為停泊於城市心臟的綠色方舟，並打造大型主題花藝裝置「拾花號 A’rk」杜鵑花屋，象徵承載城市生態與十年累積的春日記憶。

隨即蔣萬安參觀拾花廣場，欣賞杜鵑花屋的各種杜鵑花。方舟內展示8大品系的杜鵑，還有桃園區農業改良場的「桃園1號」紅玫瑰杜鵑、「桃園2號」火炬杜鵑，以及自新北市金山產銷班的原生種杜鵑烏來杜鵑、自行雜交栽培品種杜鵑，使「拾花號」成為園區最具代表性的賞花與拍照亮點。

台北市長蔣萬安（左二）出席「2026台北杜鵑花季」開幕典禮，參觀拾花廣場，欣賞杜鵑花屋的各種杜鵑花。記者黃義書／攝影

「2026台北杜鵑花季」即日登場。方舟內展示8大品系的杜鵑，還有桃園區農業改良場的「桃園1號」紅玫瑰杜鵑、「桃園2號」火炬杜鵑、原生種杜鵑烏來杜鵑、自行雜交栽培品種杜鵑。吸引不少民眾欣賞。記者黃義書／攝影
「2026台北杜鵑花季」即日登場。方舟內展示8大品系的杜鵑，還有桃園區農業改良場的「桃園1號」紅玫瑰杜鵑、「桃園2號」火炬杜鵑、原生種杜鵑烏來杜鵑、自行雜交栽培品種杜鵑。吸引不少民眾欣賞。記者黃義書／攝影

台北市長蔣萬安（前右三）上午前往大安森林公園出席」出席「2026台北杜鵑花季」開幕典禮，會中蔣市長化身「拾花號 A’rk」船長，掌舵帶領大家一同看欣賞杜鵑花。記者黃義書／攝影

