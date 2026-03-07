北市外送員不拿進修補助2萬元？工會：青年局宣傳不夠

台北市政府青年局攜手foodpanda，挺外送青年職涯進修，完訓後再加碼萬元獎金，最高領超過2萬元，卻被發現沒人完訓。台北市網路平台外送員職業工會認為宣傳不夠，也點出青年外送員多為兼職，要他們花時間上課，反而是浪費賺錢的時間。

青年局「青年職涯進修補助計畫 」的對象為設籍北市6個月以上且為18 歲以上未滿30歲的青年，接受免費職涯諮詢服務後，可申請進修課程學費及報名費1萬元補助，foodpanda加碼萬元獎金給完訓的外送員。意者可至各級公私立學校、職業訓練機構等單位開辦課程進修。

台北市網路平台外送員職業工會理事長鄭力嘉表示，青年局有這個計畫，照理說，外送夥伴彼此會分享資訊，但身為工會理事長的他還是第一次聽到，應是青年局宣導不夠，再者是青年局補助對象與實際從事外送的年齡層，未必那麼符合。

鄭力嘉說，外界普遍認為外送員的年齡層偏低，其實並沒有。工會統計，長期專職跑外送的年齡層以40至50歲最多，其次是50至60歲，倒是18歲以上未滿30歲的青年不到10％；另調查70%均為兼職外送員，該族群多是學生或兼職的社會人士如公務員。

鄭力嘉指出，目前不少年輕人進入外送產業，多是當作跳板、過渡期，不會作為長久之計。他們可能是剛畢業、剛退伍還沒找到適合的工作，因此進來一、兩個月，加減賺個錢，隨時會離開。

鄭力嘉說，有些青年是為了賺取學費、生活費而來跑外送，真正需要的是金錢，若還要他們花時間去上課，反而浪費賺錢的時間。他建議青年局，可先了解外送夥伴的年齡層、分析青年進入外送產業的目的，再思考可開設哪些課程適合外送青年，有助於他們未來職涯發展，要是課程內容不是外送青年所需技能，當然無法吸引他們去上課。

學生林先生說，自己兼職外送員是為了賺生活費，每月10來天，每天跑個半天，月收1至2萬元不等。他認為，申請補助是其次，要先看對各機構開設的職訓課程有無興趣、時間地點是否方便前往，否則為了拿補助去上課，也是挺麻煩。