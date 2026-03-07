北市外送員不拿進修補助2萬元？工會：青年局宣傳不夠

快訊

聯合報／ 記者林佳彣／台北報導
北市青年局去年與外送平台foodpanda合作，推出「台北市青年職涯進修補助計畫 X foodpanda完訓加碼萬元獎金」限量補助方案。圖／聯合報系資料照片
北市青年局去年與外送平台foodpanda合作，推出「台北市青年職涯進修補助計畫 X foodpanda完訓加碼萬元獎金」限量補助方案。圖／聯合報系資料照片

台北市政府青年局攜手foodpanda，挺外送青年職涯進修，完訓後再加碼萬元獎金，最高領超過2萬元，卻被發現沒人完訓。台北市網路平台外送員職業工會認為宣傳不夠，也點出青年外送員多為兼職，要他們花時間上課，反而是浪費賺錢的時間。

青年局「青年職涯進修補助計畫 」的對象為設籍北市6個月以上且為18 歲以上未滿30歲的青年，接受免費職涯諮詢服務後，可申請進修課程學費及報名費1萬元補助，foodpanda加碼萬元獎金給完訓的外送員。意者可至各級公私立學校、職業訓練機構等單位開辦課程進修。 

台北市網路平台外送員職業工會理事長鄭力嘉表示，青年局有這個計畫，照理說，外送夥伴彼此會分享資訊，但身為工會理事長的他還是第一次聽到，應是青年局宣導不夠，再者是青年局補助對象與實際從事外送的年齡層，未必那麼符合。

鄭力嘉說，外界普遍認為外送員的年齡層偏低，其實並沒有。工會統計，長期專職跑外送的年齡層以40至50歲最多，其次是50至60歲，倒是18歲以上未滿30歲的青年不到10％；另調查70%均為兼職外送員，該族群多是學生或兼職的社會人士如公務員。

鄭力嘉指出，目前不少年輕人進入外送產業，多是當作跳板、過渡期，不會作為長久之計。他們可能是剛畢業、剛退伍還沒找到適合的工作，因此進來一、兩個月，加減賺個錢，隨時會離開。

鄭力嘉說，有些青年是為了賺取學費、生活費而來跑外送，真正需要的是金錢，若還要他們花時間去上課，反而浪費賺錢的時間。他建議青年局，可先了解外送夥伴的年齡層、分析青年進入外送產業的目的，再思考可開設哪些課程適合外送青年，有助於他們未來職涯發展，要是課程內容不是外送青年所需技能，當然無法吸引他們去上課。

學生林先生說，自己兼職外送員是為了賺生活費，每月10來天，每天跑個半天，月收1至2萬元不等。他認為，申請補助是其次，要先看對各機構開設的職訓課程有無興趣、時間地點是否方便前往，否則為了拿補助去上課，也是挺麻煩。

職業工會 青年 外送員

相關新聞

台北杜鵑花季大安森林公園登場 蔣萬安領航帶看杜鵑

台北市長蔣萬安上午前往大安森林公園，出席出席台北杜鵑花季開幕典禮，蔣市長化身化身「拾花號 A’rk」船長，掌舵帶領大家一同看欣賞杜鵑花。

曾演練「高強度無差別攻擊」北車特定區被發現安全門「暫不開放」

北市去年發生張文無差別攻擊事件後，北市府曾在5鐵共構的台北車站特定區舉辦維安疏散演練，但議員鍾佩玲指出，北車地下街區與停車場長期貼著「安全門維修、暫不開放」公告，恐阻擋逃生，還有滅火器過期等問題。北市消防局指出，將加強督導。

北市「花IN台北」玫瑰展 花博新生公園綻放

台北市「花IN台北」系列最浪漫的花季台北玫瑰展，昨天起在花博新生公園登場，六大展區各色品種玫瑰陸續綻放，花開約四成。最特別是全新打造的玫瑰公廁，外觀是玫瑰雕花造型，走進內部還能聞到淡淡的玫瑰香氛。

本土麻疹個案曾到日月潭活動 提醒足跡重疊者自主管理

近期因麻疹境外移入個案，國內接連出現群聚事件。依衛生福利部疾病管制署資料統計，今年截至3月4日，國內累計4例麻疹確診病例，年齡介於未滿1歲至40多歲，其中2例為國內感染、2例為境外移入，感染來源國為越南與馬來西亞。台南市目前尚無確診個案，但因麻疹傳染力極強，衛生局呼籲民眾提高警覺。

北市、foodpanda祭進修補助獎金 外送員申請狀況曝光

外送平台foodpanda去年響應北市青年局「青年職涯進修補助計畫」，兼職或全職外送夥伴經審核完成受訓，可獲青年局補助和平台加碼獎金最多2萬元，但績效掛蛋，議員批陳重文零人完訓淪空轉政策。青年局說，58人申請，因資格不符或未完成進修而未獲補助。

萬金杜鵑雙展區迎盛開 把握賞花時機來萬金一日遊

2026「萬金杜鵑」萬金雙展區花展展期只到3月8日，目前杜鵑正盛開中，萬里瑪鋉運動公園、大鵬足湯公園與金山溫泉公園將於3月7、8日，接力舉辦親子彩繪、音樂市集、打卡換好禮及集章活動等，邀請民眾把握最後賞花時間到萬金一日遊。

