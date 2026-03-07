曾演練「高強度無差別攻擊」北車特定區被發現安全門「暫不開放」

北市去年發生張文無差別攻擊事件後，北市府曾在5鐵共構的台北車站特定區舉辦維安疏散演練，但議員鍾佩玲指出，北車地下街區與停車場長期貼著「安全門維修、暫不開放」公告，恐阻擋逃生，還有滅火器過期等問題。北市消防局指出，將加強督導。

鍾佩玲指出，北車2處地下街區與地下停車場作為緊急疏散用的樓梯，長期貼著安全門維修、暫不開放的公告，並在門前擺放桌椅阻擋，另地下停車設有十處放置「消防水帶」的壁掛式消防栓箱，貼有「請勿堆放雜物公告」卻遭堆置雜物，鄰近汽車出入口處地面也遺留使用過的消防水帶，現場還有髒汙淤泥。

另外，還有業者的的滅火器，雖然外觀完整，但「下次」性能審查時間卻是114年3月10日，最後的檢查時間114年11月7日，疑似發生滅火器性能審查逾期未檢的情形。鍾佩玲也要求北市市場處應檢討委外場域督考機制，避免違規情況再發生。

北市消防局指出，有關滅火器逾期、消防栓箱堆積雜物及樓梯出口緊閉未開，已派員查察，將依規定查處，並持續針對場所加強行政指導，請場所管理權人落實場所各項消防安全設備管理及維護，並注意用火用電安全。

市場處表示，由於多次發生街友破壞消防安全門侵入地下街停車場居住，因地處地下街練舞區，業者為顧及人身安全，在安全門外擺放桌椅阻擋，以避免街友進入，另消防安全門為單向開啟式設計，反向則無法開啟，市場處將要求業者改善安全門，保持通道暢通。

市場處表示，消防局也已經完成該區地下街檢查，過期消防滅火器設備已由業者立即更換，另外，該區域每半年均依規申報消防安檢，市場處已要求業者定期全面巡檢各項消防設備運作及置換更新情形，以維護消防安全，並將停車場納入消防演練範圍。

張文事件後曾演練「高強度無差別攻擊」，北車特定區消防栓箱被堆放雜物。圖／議員鍾佩玲提供

張文事件後曾演練「高強度無差別攻擊」，北車特定區滅火器安檢過期。圖／議員鍾佩玲提供