北市「花IN台北」玫瑰展 花博新生公園綻放

台北市「花IN台北」系列最浪漫的花季台北玫瑰展，昨天起在花博新生公園登場，六大展區各色品種玫瑰陸續綻放，花開約四成。最特別是全新打造的玫瑰公廁，外觀是玫瑰雕花造型，走進內部還能聞到淡淡的玫瑰香氛。

北市公園處說，玫瑰園景觀公廁不只外觀，內部也有巧思，窗戶以玫瑰與藤蔓窗花設計，獨樹一格；也設置無障礙、親子及育嬰設施，兼顧不同族群的使用需求。

園區中六大區的各色品種玫瑰花開四成，還有許多含苞待放，今年主題「玫感藝象」，由台北市立美術館提供多件藝術展品，讓遊客在玫瑰花海襯映下感受藝術的多種形象。

公園處表示，今年擴大與在地商圈合作，包含台北市中山商圈發展協會、台北市晴光商圈雙城徒步街商業促進會及中山北路婚紗商圈發展協會等，都在玫瑰園幸福市集展攤，提供商圈特色產品及服務。

台北玫瑰展為期一個月，今年首度辦「繪畫徵選比賽」，分學生及社會組，收件至四月六日下午四時卅分。