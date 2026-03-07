北市推育兒減工時 已近80家企業申請

台北市試辦「育兒減少工時」計畫，不少民眾才得知性別平等工作法原就訂有相關條款，只是會被扣薪。據勞動部最新調查，三十人以上事業單位高達八成一同意有三歲以下子女的勞工可減少工時，但近一年有員工提出申請的事業單位僅二點九％，且不發工資占九成。

性工法規定，三十人以上企業勞工如撫育未滿三歲子女，可向雇主請求調整或減少工時一小時，但不得請求報酬；未滿三十人企業勞工須跟雇主協商。

勞動部最新調查，三十人以上企業同意育兒勞工減少工時雖超過八成，實際申請僅二點九％，也只有五點八％願給全薪，部分給薪占四％。

不過，若規定減少工時仍照給薪資，有二十五點八％的事業單位會讓員工申請，另有十一點七％認為可放寬子女年齡限制。但未滿三十人規模企業同意減工時大幅下降，只有四十八點九％。

北市勞動局統計，育兒減少工時試辦計畫，截至昨天有近八十家企業申請，涵蓋進出口貿易業、電信及資訊服務業、法律服務業及批發及零售業等。

勞動局表示，每天逾百通電話詢問，也有企業表達參與意願，將持續關注企業申請與實施情形，保有加大挹注的彈性，鼓勵更多企業參與。

婦女新知基金會秘書長覃玉蓉說，申請率一直不高，主因是減少工時須扣薪；另一個重要阻礙是職場文化壓力，不少勞工擔心申請後影響職場評價。

北市的試辦計畫有機會降低阻礙，但能否提高申請率仍須觀察，建議市府積極蒐集數據與意見。